Robert Fenz, Pedro G. Romero, Forensic Architecture y Lawrence Abu Hamdan, 'focos contemporáneos' de Punto de Vista

Los focos contemporáneos presentan programas monográficos de artistas que trabajan la imagen en movimiento y que rara vez se exhiben en contextos de festivales de cine de no-ficción. Cineastas y artistas como Guy Sherwin, Marie Losier, César Vayssié, Tacita Dean, Francys Alys o Iván Argote, entre otros, han formado parte de esta sección de Punto de Vista que este año cederá el testigo a Fenz, G. Romero, Forensic Architecture y Abu Hamdan.

Robert Fenz (Ann Arbor, 1969-2020) fue un cineasta singular que supo reinterpretar la conexión entre los lugares y las efímeras historias no contadas a través de sus obras, según ha explicado la organización del festival. En su filmografía se nota su inspiración en la fotografía callejera de las décadas de los cincuenta y los sesenta.

Dentro de la programación de Punto de Vista se proyectarán las obras 'Vertical Air' (1996), 'Meditations on Revolution, Part I: Lonely Planet' (1997), 'Meditations on Revolution, Part V: Foreign City' (2003), 'Correspondence' (2011) y 'The Sole of the Foot' (2011).

Pedro G. Romero (Aracena, 1964) es un artista polifacético, crítico, historiador del arte, escritor y director artísticos de danza y teatro y director de cine. Es aficionado al flamenco, condición que reivindica sobre otros modos de hacer.

En el marco del festival se proyectarán dos de sus largometrajes: 'La Pel.lícula' (2005) y su última último trabajo, 'Nueve Sevillas' (2020), dirigida junto a Gonzalo García Pelayo. Además, se proyectará una selección de cortometrajes del artista presentados por él mismo junto con la artista y coreógrafa Idoia Zabaleta, con quien conversará con estas películas como punto de partida.

Los focos contemporáneos cerrarán su programación con la participación de la agencia Forensic Architecture y del investigador sonoro Lawrence Abu Hamdan.

Forensic Architecture (FA) es una agencia de investigación, con sede en Goldsmiths (Universidad de Londres), que investiga las violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia cometida por los Estados, las fuerzas policiales, los militares y las empresas. En Punto de Vista intervendrá Nicholas Zembashi, que ofrecerá la sesión 'Points of View'.

Por su parte, el artista e investigador sonoro Lawrence Abu Hamdan, colaborador también de Forensic Architecture, llevará a cabo un encuentro en el que profundizará en los efectos políticos de la escucha, utilizando diferentes tipos de audio para explorar sus efectos sobre los derechos humanos y el derecho.