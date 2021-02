Clavijo (CC) exige al presidente de Canarias que sea "firme" frente a Sánchez por la respuesta a la crisis migratoria

"La situación es insostenible tanto en los campamentos como en los centros de acogida para menores extranjeros no acompañados, que albergan ya a más de 2500 niños. Canarias está al límite y Torres lleva ya 6 meses de retraso y reclamando a Europa lo que tiene que pedir y es responsabilidad de su jefe de filas en Madrid", aseveró el nacionalista en un comunicado.

Clavijo se refirió así a la respuesta de la Comisaria Europea de Interior, Ylva Johansson a una pregunta de los nacionalistas formulada por la eurodiputada, Izaskun Bilbao, quien dijo que Europa tiene definidas las políticas migratorias y, en el caso de las regiones ultraperiféricas, son los Estados miembros los únicos responsables de trazar políticas y dar respuesta.

Por ello, el secretario general denunció que el archipiélago está teniendo que soportar medidas improvisadas y la descoordinación de los ministros de Interior y Migraciones que han repercutido en el trato que están recibiendo estas personas y en la labor de las ONG's.

Mientras tanto, continuó, el Gobierno de Canarias "ha permanecido como espectador, ni una petición, ni una carta, ni una exigencia al Gobierno de España más allá de la advertencia de Torres en el Parlamento de Canarias de 'revirarse', algo que a día de hoy no ha sido capaz de hacer donde surte efecto y donde ya le ha advertido Bruselas tiene que hacerlo, es decir, en Moncloa".

De igual modo, lamentó que el Ejecutivo regional no haya salido ni una propuesta, además, de los reclamos a Europa. "No han pedido la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para hacer un frente común y dar respuesta a este drama humanitario ni siquiera han solicitado la convocatoria de la Mesa Interterritorial para activar el Programa Especial para la atención y traslado de los menores extranjeros no acompañados, tal y como, propuso hace meses CC", comentó.

De la misma forma, respondió a la petición del Gobierno de Canarias de sumar esfuerzos para responder a la crisis migratoria siempre que "sea para exigir al Gobierno de España que cumpla con sus funciones, para materializar políticas efectivas que den un trato digno y permitan a los migrantes que permanecen en las Islas salir a la península, así como, para depurar responsabilidades políticas de lo que ha sucedido en los últimos meses en los campamentos de la vergüenza".

De esta forma, Clavijo invitó al Gobierno canario a "dejar a un lado las fotos y pasar a la acción en materia migratoria".

Por otro lado, el nacionalista advirtió que "en ningún caso, este Gobierno tendrá el apoyo de los nacionalistas mientras se siga permitiendo el hacinamiento de estas personas en estos campamentos que no reúnen condiciones para la acogida, mientras no se escuche a las ONGs y mientras no se trabaje con el resto de comunidades e impulse la solidaridad interterritorial tanto en la acogida de menores extranjeros no acompañados como en la derivación de los adultos a península".