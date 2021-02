El director de Funcas recomienda "reforzar" la educación privada en Galicia para combatir la crisis demográfica

Lo plantea en su artículo '¿Qué puede hacer la política económica ante la pandemia?', que es uno de los que recoge la publicación colectiva 'Después de la pandemia. Reflexiones y desafíos para Galicia', obra con la que se estrena la editorial de la escuela de negocios de Afundación.

Junto a este "refuerzo" del sistema educativo, Ocaña llama a "atraer empresas en sectores de alto (o al menos no bajo) valor añadido". "Revertir las tendencias demográficas no es fácil, no obstante hay iniciativas que pueden marcar una diferencia", señala.

Al respecto, destaca que estas iniciativas "no siempre consisten en programas masivos, transversales y caros, sino en el desarrollo deproyectos de alcance y coste limitado pero con vocación de excelencia".

En este punto, considera que "Galicia también tiene una oportunidad para reforzar sus instituciones educativas a todos los niveles, en vez de resignarse a que decaigan conforme se reduce el número de alumno, permitiendo a la emergente iniciativa privada en el mundo de la educación superior que crezca y se consolide y fomentando la I+D, área en la que está por debajo de la media española y de la europea".

"Así que la recomendación -concluye- es invertir más en capital humano, esto es, en educación, en I+D y en otras formas de inversión productiva. Más que macroproyectos, lo que se necesitan son proyectos singulares y de calidad".

RETENER CAPITAL HUMANO

Otros expertos que firman artículos en esta publicación ven clave la retención de capital humano también para la salida de la crisis de la covid.

Así, Alicia García Herrero, en su texto 'El impacto de la covid-19 desde la perspectiva de las economías europeas: el capital humano en foco', aboga por la elaboración de políticas a largo plazo "que busquen promover y retener el capital humano, centrándose en los jóvenes, además de facilitar la atracción de ied productiva, con el objetivo de desarrollar proyectos de innovación tecnológica que ayuden al sector industrial y de servicios a posicionarse como opciones reales, siendo la I+D+i fundamental en este proceso".

También Mauro F. Guillén, en 'Consecuencias empresariales de la pandemia', advierte que "toda crisis supone una oportunidad para reconsiderar la estrategia de la empresa".

En el caso de Galicia, señala que concurren varias circunstancias a raíz de la pandemia "que invitan a la innovación y a una transformación adaptada a las nuevas circunstancias".

"El sector automovilístico, con una presencia importantísima, puede evolucionar hacia cadenas de suministro más cortas, permitiendo una mayor creación de valor en la proximidad de las plantas de ensamblaje", apunta.

Mientras, el sector de la confección integrado verticalmente hacia el consumidor final "puede aprovechar la crisis para intensificar su transformación digital, consolidando y reestructurando su red de tiendas físicas, tal y como ya vienen haciendo las empresas líderes".

En la era del distanciamiento y de la precaución, el turismo rural "puede ganar adeptos", resalta, al ofrecer una experiencia menos masificada, creando puestos de trabajo de mayor calidad, "y contribuyendo a la recuperación de la Galicia y de la España vaciadas".

Por último, la agricultura a pequeña escala, especializada en alta calidad a un precio asequible, "también se verá reforzada en las presentes circunstancias dados los frecuentes problemas de infección en las instalaciones de procesamiento de alimentos en masa", según augura este especialista.