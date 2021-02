Proyecto Hombre La Rioja lanza nueve consejos para que los efectos emocionales de la pandemia no desemboquen en adicción

"En estos momentos, en los que no tenemos ningún control sobre las circunstancias que vivimos, es inevitable experimentar emociones como miedo y ansiedad, tristeza, rabia, frustración, soledad... Son emociones normales en la situación actual, pero existe el riesgo de desarrollar algunas conductas perjudiciales con las que intentar aliviar este malestar: abuso del alcohol, drogas y medicamentos, juego online, apuestas o compras compulsivas por Internet", explican desde la entidad.

Por eso "es fundamental cuidarse y hacer una adecuada gestión emocional", explica Mª Dolores Rioja, coordinadora terapéutica de Proyecto Hombre La Rioja, psicóloga clínica y terapeuta.

Para fomentar este cuidado emocional, los profesionales de la entidad lanzan nueve recomendaciones entre las que destacan: utilizar las nuevas tecnologías como una herramienta positiva para comunicarse, pero limitar su uso; centrarse en el presente y no anticipar experiencias negativas; evitar la sobreexposición a la información sobre el coronavirus; y acudir a un profesional si se siente sobrepasado anímicamente.

RECOMENDACIONES PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL

1. Aceptar lo que estoy sintiendo como algo normal y acorde con la situación.

2. Compartir con mi entorno mi estado emocional.

3. Disminuir la intensidad de las emociones practicando actividades que distraigan y relajen la mente.

4. Centrarse en el momento presente, no anticipar experiencias negativas y ser objetivos a la hora de evaluar el peligro. No dejarse llevar por pensamientos irracionales que no tienen una base real. Por ejemplo, ante el miedo al contagio en una situación concreta, valorar objetivamente si existe un riesgo real de que esto suceda.

5. Utilizar las nuevas tecnologías como una herramienta positiva para comunicarse, para trabajar, etc., pero autolimitándonos y buscar, en la medida de lo posible, momentos fuera de las pantallas en las que comunicarnos o aprovechar nuestro tiempo libre.

6. Evitar aquellos estímulos que generan malestar, por ejemplo, la sobreexposición a la información referente al coronavirus.

7. Respecto a las limitaciones, no centrarnos en lo que no se puede hacer y buscar actividades alternativas que ayuden a mantener la mente y el cuerpo activos.

8. Si pensamos que nuestros síntomas, nuestras emociones, o lo que nos ocurre, nos sobrepasa o podemos perder el control, no podemos dudar en acudir a un profesional que nos pueda ayudar.

9. Combatir el pesimismo valorando todo lo que hay de positivo en nuestras vidas.

ABIERTOS PARA SEGUIR AYUNDANDO

"El covid-19 nos ha situado en una realidad cambiante y llena de incertidumbre -explica Mª Dolores Rioja-. La vulnerabilidad del ser humano es más evidente que nunca. Vivimos expuestos a la posibilidad de enfermar, incluso morir, de sufrir las consecuencias de una inevitable crisis económica, de perder a personas queridas... Una realidad que nos impone limitaciones que, aunque necesarias, son un obstáculo para mantener nuestros hábitos y fomentar nuestras relaciones y afectos".

Conscientes de todo lo que supone esta situación, la entidad no detiene su actividad y quiere poner de manifiesto que sus puertas están abiertas: "Durante toda la pandemia, en Proyecto Hombre no hemos dejado en ningún momento de ofrecer nuestra experiencia profesional y nuestro acompañamiento. Sabemos que la sociedad riojana nos necesita ahora más que nunca. Por eso, continuamos trabajando para ofrecer nuestro mejor servicio, con cita previa y cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Nuestros centros están abiertos a todas las personas y familias que nos necesiten".