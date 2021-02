El espectacular placaje de una madre al hombre que espiaba a su hija de 15 años

El amor de una madre está por encima de cualquier cosa. Así lo ha demostrado Phyllis Pena, una mujer que ha impedido la huida del acosador de su hija de 15 años placándole cuando corría para escapar de la Policía, tal y como captaron las imágenes del coche patrulla.

Al parecer, Pena regresó a su casa en Lake Jackson, en Texas (EE UU), de comprar en una tienda sobre las 19:00 horas de la tarde del 31 de enero y vio a un hombre mirando por la ventana de la habitación de su hija, que en esos momento no se encontraba dentro. Fue entonces cuando la madre llamó a la Policía para informarles de la situación, según informa NBC.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, el sospechoso, identificado como Zane Hawkins, de 19 años, trató de huir corriendo hacia la carretera, momento en el que Pena, que estaba en el jardín delantero de su casa, se abalanzó sobre él impidiéndole continuar su camino y tirándole al suelo, donde ella y su hija le retuvieron hasta que los agentes le detuvieron.

"Mi primer instinto fue asegurarme de que no pudiera llegar más lejos (...). Me imaginé que lo menos que podía hacer era derribarlo, ponerle una zancadilla o lo que fuera, para que tuvieran la oportunidad de atraparle", ha explicado la mujer a KRPC, dejando claro que que "mis hijos son mi vida, y sólo me aseguro de protegerlos".

Por su parte, el sargento de policía de Lake Jackson, Roy Welch, ha asegurado que le sorprendió la actuación de Pena porque "no es muy frecuente que alguien intervenga y se ponga en peligro para ayudar a detener a alguien". "Fue una entrada bastante buena", ha añadido.