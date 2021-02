Los autobuses de Logroño sufrirán cambios en algunas de sus líneas esta tarde por una concentración del sector hostelero

Línea 1

Hospital San Pedro - Lardero: c/ Plantío - c/ Tudela - c/ Santa Beatriz de Silva - av. Lobete - c/ Pino y Amorena - c/ Gral. Vara de Rey.

Lardero - Hospital San Pedro: av. de Colón - av. de la Paz - c/ Río Lomo - c/ Plantío.

Línea 2

Varea - Yagüe: av. Zaragoza - ramal A13 - av. Lobete - c/ Eliseo Pinedo - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 4 Palacio de Congresos - Pradoviejo: c/ Madre de Dios - c/ Rio Lomo - c/ Tudela - c/ beatriz de Silva - av. Lobete.

Pradoviejo - Palacio de Congresos: av. Lobete - c/ Beatriz de Silva - c/ Tudela - C/ Rio Lomo - c/ Madre de Dios.

Línea 5

Madre de Dios - Valdegastea:c/ Madre de Dios - giro 360 º glorieta San Millán - c/ Madre de Diós - c/ Rio Lomo - c/ Tudela - c/ Beatriz de Silva - av. Lobete - av. de Colón - av. Pio XII - av. Pérez Galdós.

Valdegastea - Madre de Dios: av. de la Paz - av. Zaragoza - c/ Rio Lomo - c/ Madre de Dios.

Línea 9

Las Norias - Pradoviejo: A13 - av. Zaragoza - c/ Rio Lomo - c/ Tudela - c/ Beatriz de Silva - av. Lobete - av. de Colón - av. Pio XII - av. Pérez Galdós.

Pradoviejo - Las Norias: c/ Muro del Carmen - c/ Muro de Cervantes - av de la Paz -

Línea 10

Hospital San Pedro - El Arco: c/ Tirso de Molina - av. Lobete - c/ Eliseo Pinedo - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aunque no pertenezcan a su línea. Dichos autobuses recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de la Policía Local.