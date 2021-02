La foto de David Bustamante que preocupa a sus fans

El paso de David Bustamante por el programa El Desafío ha provocado un impactante cambio en el aspecto físico del cantante. En tres meses, el artista ha perdido 20 kilos, y las últimas imágenes publicadas en sus redes sociales han dado buena cuenta de ello. Sin embargo, la más reciente ha generado preocupación entre algunos de sus seguidores.

La imagen muestra a un Bustamante mucho más estilizado, con pantalón gris, jersey de cuello alto negro y chupa de cuero negra.

Aunque muchos de sus fans han lanzado piropos al cantante como "estás guapísimo", "bombón, "qué elegancia" o "estás cañón", otra parte ha mostrado su preocupación ante su evidente bajada de peso.

"Niño, qué guapísimo estás. Pero no adelgaces más, tú eres un chicarrón del norte", señalaba una fan. "Qué delgado" o "te estás quedando en los huesos" han sido otros comentarios que se han podido leer a la reciente publicación del cantante en Instagram.

Otras admiradoras también han alabado el "sacrificio, esfuerzo físico y nutricional" realizado por el cantante. "Ahí tienen el resultado, eres pura vida, resiliencia y superación, debilidad y fuerza", señalaba la misma seguidora.

El artista está pasando por uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Más allá de su participación en El Desafío, Bustamante cumple 20 años de carrera musical, motivo por el que recientemente ha anunciado el lanzamiento de un disco que repasará los grandes éxitos.

Entre ellos se encuentra el tema Dos hombres y un destino, que Bustamante interpretó en 2002 junto a su compañero de Operación Triunfo Alex Casademunt.

Sobre este asunto se pronunció Casademunt la semana pasada: "Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada... Es una gran canción y me alegro de que suene de nuevo... Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja, muchos éxitos", escribió el cantante catalán en su cuenta personal de Twitter.