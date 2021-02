El PSRM exige a Luengo que "deje de usar a las organizaciones agrarias para torpedear el trabajo del Gobierno de España"

"Si el consejero Luengo realmente quiere contribuir a la mejora de la agricultura murciana, debería, en primer lugar, actuar con lealtad al Gobierno de España y respetar el trabajo que lleva realizando con las organizaciones agrarias y todas las comunidades autónomas, incluida la Región de Murcia", ha dicho.

Moreno ha pedido al consejero que "respete" a los agricultores de la Región y que cese en su empeño "de confundir" al sector pidiendo algo que ya contempla el nuevo acuerdo de la Política Agraria Común (PAC), acuerdo que se centra en la justicia e igualdad para todas las clases agrícolas, y en el que la referencia es la agricultura convencional, familiar, jóvenes y mujeres, "a diferencia del anterior acuerdo del PP donde solo el 20 por ciento de los agricultores cobraban el 80 por ciento de las ayudas".

El diputado socialista ha pedido a Luengo que "no tenga dos caras, una frente al Ministerio, y otra cuando llega a la Región, y le ha recordado que la eliminación de los derechos históricos que contempla la nueva PAC va a salir muy a pesar del PP".

"En las consultas que el Ministerio realizó a las comunidades autónomas existieron discrepancias, sobre todo, por parte de Andalucía y Galicia en primera instancia. Más adelante, quienes manifestaron esas discrepancias fueron el resto de comunidades gobernadas por el PP, entre ellas, a Región de Murcia", ha añadido.

Finalmente, Moreno ha solicitado al consejero que "no mienta como hizo con las ayudas a los agricultores de la flor cortada y que, en vez de perder el tiempo con mesas de trabajo que no llevan a ningún sitio, convoque de una vez la Mesa del Agua que se aprobó en la Asamblea Regional hace más de dos años y que aún no se han dignado a convocar ni una sola vez".