Las premoniciones en torno a su muerte y lo que parece ser la voz del poeta en el documental sonoro 'El enigma Lorca'

Ahora el documental sonoro 'El enigma Lorca', que se estrena oficialmente el próximo lunes 15 de febrero bajo el sello de Rebelión Editorial, realiza un extenso análisis y desvela alguna de las claves para entender estos poemas como una premonición, como una de las ensoñaciones poéticas que el poeta solía tener incluso cuando estaba rodeado de gente.

"Que Federico tenía una especial sensibilidad que iba más allá del buen gusto y de la exquisitez de sus rimas, es innegable, de la misma manera que tenía premoniciones con frecuencia", afirma Benjamín Amo, creador de este nuevo documental.

Lorca murió muy joven, a los 38 años, fusilado junto a dos banderilleros y un profesor de un colegio vecino, en la madrugada del 18 agosto de 1936, y analizando los versos del final de 'Fábula y rueda de los tres amigos', de su poemario 'Poeta en Nueva York' y escrito seis años antes, se podría afirmar que anticipó su propia muerte.

"Cuando se hundieron las formas puras / bajo el cri cri de las margaritas / comprendí que me habían asesinado. / Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, / abrieron los toneles y los armarios, / destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. / Ya no me encontraron. / ¿No me encontraron? / No. No me encontraron. / Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba, /y que el mar recordó ¡de pronto! / los nombres de todos sus ahogados", dicen esos versos.

Y no fue la única vez que con gran nitidez poética Federico anticipó su final. En 1931 Lorca escribía 'Así que pasen cinco años', un drama inclasificable y de un carácter simbólico y surrealista. En la obra, en la que se aprecia constantemente el miedo ante una muerte que se presume próxima, su joven protagonista, al igual que el poeta granadino, es asesinado de un disparo. "Federico terminó de escribir 'Así que pasen cinco años' exactamente cinco años y un día antes de ser ejecutado de un disparo, en lo que sin duda es un círculo extrañamente perfecto y profético", subraya Amo.

Han pasado 85 años y el cuerpo de Lorca, así como la incomprensible ausencia de su voz registrada, siguen siendo los grandes misterios de este mito de la literatura. El primer enigma ya ha sido revelado en el documental sonoro de Amo, pues todos los datos y todos los testimonios consultados por el escritor y realizador murciano apuntan a que el poeta está enterrado en la casa familiar de la Huerta de San Vicente, concretamente en una de sus habitaciones, que queda concretada en el propio documental sonoro.

"Resulta curioso que, tras la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación el lanzamiento de este documental, la casa museo de la Huerta de San Vicente haya anunciado que cierra durante meses por reformas", afirma el autor de 'El enigma Lorca'.

El documental, que guarda muchos más secretos en sus tres horas de duración, aborda otro gran enigma en torno a la figura de García Lorca en su Episodio 6, 'La voz de Federico y algo más...', un capítulo lleno de misterio donde Benjamín Amo logra captar lo que parece que es el único registro que se ha encontrado hasta ahora de la voz del poeta granadino. Para más información 'htt://rebelioneditorial.es'.