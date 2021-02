Marián consigue el apoyo de todo el jurado de 'Got Talent': "Con discapacidad y sin ella, el talento existe"

Este viernes, Telecinco emitió en su prime time Got talent. Entre humor, música y todo tipo de espectáculos, uno de los concursantes más destacados de la quinta entrega de las audiciones fue Marián Basa, un pintor que acudió al programa con un mensaje muy importante.

Basa, de origen rumano y residente en Barcelona, realiza esos cuadros con los pies por una patología llamada artrogriposis múltiple congénita que le impide hacerlo con sus manos, por lo que su mensaje por la inclusión quedó claro: "Con discapacidad y sin ella, el talento existe".

Antes de nada, el artista recordó sus inicios en el mundo creativo. "Me dedico a las artes plásticas, una disciplina en la que pensé a los 10 años, cuando buscaba dinero para curar el problema de mi mano", explicó. Sobre su problema de salud, dijo: "Cuando era pequeño estaba enfadado con Dios, porque no entendía porqué era diferente y quería cambiarlo. La dificultad que tenía en Rumanía es que allí no hay escuelas para niños con discapacidad", lamentó.

En esa línea confesó que, en caso de alzarse con el premio, lo dedicaría a "abrir una escuela en Rumanía para niños con problemas, dedicada al arte, la música y el deporte". Mientras pintaba, contó su historia: "Cuando era pequeño, no me gustaba pintar. Estudié en una escuela normal y, cuando tenía 10 años, un profesor de mi escuela buscó un doctor para que tratara mi enfermedad y, como mi mamá no tenía dinero, me propuso escribir y pintar con los pies".

Esto le llevó a quedarse en casa pintando y escribiendo para costearse el tratamiento. "No disfrutaba del tiempo como otros niños. Después de un año, los doctores dijeron que no podían hacer nada por mí, por lo que tuve que aceptar mi vida así", recordó. "Estudié Bachillerato, fui a la universidad e hice un máster en Bellas Artes. Ahora puedo ir a donde quiera y enseñar que, con discapacidad o sin ella, el talento existe".

Justo después, el pintor mostró la obra que había realizado. Dani Martínez, ojiplático, declaró: "Por primera vez, ha terminado una actuación y no he podido aplaudir. Es alucinante el talento, tu historia, el mensaje que envías gracias por usar este programa para ello. Finalmente, el artista consiguió tres síes y le entregó un retrato a cada juez.