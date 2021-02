Pachi Vázquez descarta regresar al PSdeG: "En ese partido ya no tengo hueco"

Vázquez, obligado a dimitir por las acusaciones de prevaricación en su etapa como alcalde de O Carballiño, ha manifestado que el hecho de Fiscalía no recurra su sentencia absolutoria supone "una gran satisfacción" que, sobre todo, demuestra "que era una acusación completamente infundada".

Ha aseverado que la sentencia exculpatoria era "difícilmente recurrible por su rotundidad" pero, afirma que la Justicia "ha llegado tarde" y que, por ello, lo único que solicita es que la situación no se repita "con otro candidato con aspiraciones políticas lícitas".

"Que denunciase otra Fiscalía, de oficio, prácticamente 10 años después de haber dejado de ser alcalde era cuando mínimo raro. Para mí no cabe duda de que fue porque, en aquel momento, además de ser alcalde era secretario general de los socialistas y lo demás se sobreentiende. Considero que el fiscal no actuó correctamente", ha censurado el creador de Espazo Común.

Asimismo, ha opinado que los artífices de la denuncia consiguieron su objetivo: "Hacer daño al Partido Socialista y sacarme de la circulación, pero siete años después sigo en pie".

En este sentido, ha reclamado que se reflexione sobre "cómo sucedió esto, cómo se indujo, quién lo promovió, quién lo provocó y que perseguían".

"DESCANSO POLÍTICO"

Por todo ello, ha negado la probabilidad de un regreso al Partido Socialista asegurando que actualmente se encuentra en un "descanso político" en el que su labor es "acompañar a sus compañeros" y ha sentenciado que el PSOE "ahora aplaude y felicita la decisión de la sentencia pero en el momento dio la espalda a sus representantes".

"Echaron al portavoz de la Diputación y a muchos otros compañeros por decir que confiaban en mí y en mi inocencia", ha aseverado, para apostillar "en ese partido socialista ya no tengo hueco", aunque apelando a que sigue siendo socialista. "Solo que no de un partido que no confió en su secretario general y laminó y expulsó a todos los que sí creyeron. Eso de socialista tiene poco", ha opinado.

"CAMBALACHES"

Al respecto de los últimos movimientos en la Diputación Provincial Pachi Vázquez ha asegurado que se tratan de "una demostración más de los cambalaches" políticos "que se traen entre manos entre el Partido Popular y el Partido Socialista".

Vázquez ha aseverado tener "absoluto conocimiento" de que el Partido Socialista, antes de la moción de censura, "realizó una propuesta a través de Lola Villarino al Partido Popular de Baltar". En ella -ha dicho- aseguraban que "si los ponían en la alcaldía lo dejaban en la Diputación mientras que si eso no sucedía realizarían la moción, no solo de la Diputación sino también la de Ribadavia".

Así, el exlíder del PSdeG ha criticado que "opinen que Baltar y Jácome son Belcebú y después pacten con ellos a dos bandas", ha opinado que "eso solo demuestra el desnorte y la desorientación que ha tomado el partido actual".

"RESTITUIR LA CONFIANZA" EN OROZCO Y BESTEIRO

Al igual que la causa sobre prevaricación ha sido archivada también se archivó el 'Caso Garañón' en el que estaban acusados el ex secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, y el que fuera alcalde de la capital lucense, José López Orozco.

Sobre esta situación se ha pronunciado Pachi Vázquez aseverando que "lo de Besteiro es tremendo, pero lo de Orozco todo un clamor, un escándalo". Al respecto, ha concluido que "lo que tiene que hacer" el Partido Socialista es "restituir la confianza" en estas personas porque "son activos muy importantes del Partido Socialista de Galicia".