El mayor zoom del Universo: así es el impresionante vídeo 4K de una galaxia a 15 millones de años luz de la Tierra

Gracias a los avances tecnológicos científicos e ingenieros han logrado construir una alucinante cámara que es capaz de devolvernos imágenes tan increíbles como las que se ven en este vídeo:

Lo que ves, concretamente, es un acercamiento con glorioso detalle a Messier 83, una preciosa galaxia espiral situada a 15 millones de años luz de nuestro planeta y que en la profesión se conoce cariñosamente como el Molinillo Austral.

La Cámara de Energía Oscura (DECam, ‘Dark Energy Camera’), que fue diseñada originalmente para el Estudio de Energía Oscura, ha capturado una de las imágenes más profundas jamás tomadas de Messier 83. En total, para crear esta bella imagen, se utilizaron seis filtros diferentes y 163 exposiciones de DECam, con un tiempo de exposición total combinado de más de 11,3 horas.

Construida por el Departamento de Energía de Estados Unidos, DECam está montada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros del Observatorio Interamericano Cerro Tololo (Chile). Este ‘aparatito de nada’ es un potente instrumento que utiliza 74 dispositivos de carga acoplada de alta sensibilidad para tomar imágenes -los mismos dispositivos que se utilizan para tomar fotografías en un teléfono móvil, pero mucho más grandes y diseñados específicamente para recolectar luz roja muy tenue de galaxias distantes-.

DECam ya ha terminado su trabajo principal, ya que el instrumento se utilizó para completar la Dark Energy Survey, que se llevó a cabo de 2013 a 2019. Durante seis años, DECam examinó el cielo, obteniendo imágenes de galaxias más distantes para recopilar más datos que permitan a los astrónomos investigar más a fondo el Universo.

Ahora, los miembros de la comunidad de astronomía pueden solicitar tiempo para usarlo, y los datos recopilados se procesan y se ponen a disposición del público. El funcionamiento continuo de DECam hace posible imágenes tan maravillosas como la del Molinillo Austral.

Messier 83 se encuentra en la constelación sur de Hydra y está orientado de manera que casi parece estar completamente de frente a la Tierra, lo que significa que podemos observar su estructura en espiral con un detalle fantástico. Tiene un diámetro de alrededor de 50.000 años luz, por lo que es un poco diminuto en comparación con nuestra propia Vía Láctea, que tiene un diámetro de 100.000 a 200.000 años luz.

Sin embargo, la observación del Molinillo Austral no tiene como objetivo deleitarnos con estas preciosas imágenes -o, al menos, no es esta su meta principal-. El Observatorio Rubin llevará a cabo un estudio óptico sin precedentes del cielo visible denominado Legacy Survey of Space and Time: “Las observaciones de Messier 83 son parte de un programa en curso para producir un atlas de fenómenos que varían en el tiempo en las galaxias cercanas del sur”, dijo Monika Soraisam, directora de las observaciones de DECam de Messier 83.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.