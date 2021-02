Cs lamenta que el alcalde anuncie como soterramiento la subestación de Cascajos "cuando es solo un cubrimiento"

El grupo naranja expresó el pasado martes, 9 de febrero, la necesidad de ofrecer una solución definitiva a los vecinos y "no nuevos parches como el alcalde Pablo Hermoso, había aventurado en diferentes entrevistas con medios de comunicación en las que hacía referencia al semi-soterramiento". Un semi-soterramiento que no significaba nada, al no aportar porcentajes. Hoy el alcalde ha anunciado el compromiso de soterrar, y cuando se utiliza la palabra soterrar es hacerlo por completo.

El grupo municipal de Ciudadanos espera que que el concejal de Urbanismo, Jaime Caballero, "no haya vuelto a hacer de trilero con las palabras y donde realmente se semi-soterra y tan sólo se cubre, haya tratado de confundir diciendo que se procede a soterrar". Los planos descriptivos que ha presentado el concejal de Urbanismo en la rueda de prensa revelan una estructura de al menos cuatro metros de altura, que en superficie reduciría en un 50 por ciento el espacio actual ocupado por la subestación eléctrica. Los planos parecen desmentir las palabras de Jaime Caballero.

En la presentación del proyecto de cubrimiento de la subestación eléctrica de Cascajos, el concejal de Urbanismo ha anunciado igualmente que el proyecto lleva la firma de Iñaki Ábalos, arquitecto responsable de la estación de ferrocarril y su soterramiento. Jaime Caballero no ha explicado cuál ha sido el coste de dicho diseño.

Igualmente, el concejal de Urbanismo "no ha sido capaz de responder a los plazos de ejecución del proyecto presentado que, de nuevo, parece prolongarse en el tiempo. Además, de su comparecencia de prensa surgen dudas sobre el reparto del coste de la obra anunciada. ¿La financiará Iberdrola, LIf o el Ayuntamiento de Logroño?", ha concluido