El truco de un policía de EEUU para evitar que un usuario que le graba pueda publicar el vídeo en redes sociales

Esta semana ha aparecido en medios de comunicación estadounidenses información que apuntaba a un ‘truco’ que podría estar usando la Policía del país para conseguir que los vídeos que les graban algunos ciudadanos sean publicados en redes sociales.

La técnica es muy sencilla: el o la agente reproduce en su teléfono móvil una canción con copyright cuando se percata de que alguien le está filmando. De esta manera, supuestamente, esa persona no podrá hacer uso del vídeo después en las plataformas digitales sin que el vídeo sea bloqueado por incumplimiento de derechos de autor.

YouTube, Instagram o Facebook poseen algoritmos que detectan, marcan y eliminan este tipo de contenidos con copyright: “Creo que Sergeant Fair, también conocido como BILLY FAIR, está usando música con derechos de autor para evitar que pueda reproducir estos vídeos en las redes sociales”, escribía indignado el usuario Mrcheckpoint_ en una publicación en Instagram sobre un oficial de Beverly Hills -que, sin embargo, no ha sido censura-.

Detrás de esta cuenta está Sennett Devermont, un conocido activista del área de Los Ángeles que regularmente transmite en vivo protestas e interacciones con la Policía a sus más de 300.000 seguidores en Instagram.

Por el momento y a falta de declaraciones oficiales, sería una conjetura decir que este uso particular de la reproducción de música es una orden directa de la Policía y no una acción independiente de este agente, aunque tampoco sería algo impensable. Claro, esto sirve solo para algunos casos, ya que si se sube un vídeo sin sonido poco afectará que haya o no música de populares artistas. Pero sin sonido no se escucha lo que dice el agente.

En una declaración a VICE News, la Policía de Beverly Hills dijo que “la reproducción de música mientras se acepta una queja o se responden preguntas no es un procedimiento que haya sido recomendado”, y que los vídeos de Fair estaban “actualmente bajo revisión”. Y es que esta no es la primera vez que el oficial de policía de Beverly Hills se comporta de esta manera.

Instagram en particular ha sido cada vez más estricta en la publicación de material protegido por derechos de autor. Cualquier vídeo que contenga música, incluso si se reproduce en segundo plano, está potencialmente sujeto a eliminación por parte de la plataforma.

