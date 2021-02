Hernández (Vox) asegura que pelearán por políticas de empleo "reales y efectivas" para las empresas cordobesas

Según ha subrayado Hernández en una nota, "la prórroga de los ERTE, la ampliación de la carencia de los ICO y flexibilizar el mercado laboral es lo único que ahora mismo puede ayudar a las empresas a seguir vivas y a mantener el empleo", a lo que ha añadido que "parece que las administraciones no son conscientes de lo que se viene encima, porque hasta ahora la falta de liquidez se ha solucionado con préstamos ICO y el problema que tenemos ya es que las empresas no pueden pagar".

Al respecto, Coca ha explicado a los representantes de Vox que "muchas empresas han vivido de la hucha, principalmente en turismo y hostelería, o del cobro de lo generado pendiente de cobro de 2019", si bien "cuando ya no se ha generado nada en 2020 y no queda nada en la hucha vamos a ver una crisis de solvencia, porque no pueden pagar los créditos y esto va a impedir que la empresa siga funcionando, porque de nuevo nos vamos a encontrar con que no hay liquidez", ha advertido.

Sobre cómo llevan la adaptación al teletrabajo en un sector tan específico como el suyo, Hernández considera que "hay que incidir en la formación, porque si no sabes, por ejemplo, compartir documentos, usar textos conjuntos, o no estas familiarizado con plataformas de videoconferencias, difícilmente puedes desenvolverte y ser eficiente".

Asfaco ha puesto además el foco en "la necesidad de recibir apoyo institucional en las exportaciones, más que dar una subvención para ir, por ejemplo, a ferias internacionales, hay que trabajar en el apoyo institucional, en el acompañamiento en el trabajo en el extranjero de las empresas", dado que "ni por parte de la Junta de Andalucía ni del Ministerio perciben esta figura de acompañamiento", ha expresado el presidente, quien ha apostillado que "el desamparo cuando salen de España, la sensación de orfandad en el extranjero es tremenda, según trasladan".

Al respecto, Hernández se ha comprometido con Asfaco a cerrar una reunión con Extenda "como instrumento que ejecuta la política de internacionalización del Gobierno andaluz para promover la actividad exterior de las empresas andaluzas, porque son ellos los responsables de brindar este apoyo y, si no se está haciendo, hay que garantizar que las cosas cambien y se dé respuesta a esta necesidad de las empresas".