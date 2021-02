'Pasapalabra': Paz Herrera, una de las ganadoras más emblemáticas, cuenta lo que Hacienda le quitó del bote

Paz Herrera es una de las ganadoras del bote de Pasapalabra más recordadas al llevarse 1,3 millones de euros después de 141 programas.

La cántabra, que ahora se ha convertido junto a otros emblemáticos ganadores del concurso como Lilit Manukyan o David Leo en uno de los rostros del programa El Cazador en TVE, ha desvelado en una reciente entrevista en El Confidencial cuánto dinero ganó realmente tras llevarse el bote y cuánto pagó a Hacienda.

En su caso, la histórica concursante tuvo que pagar un 54% de su premio a Hacienda: "En el momento te parece muchísimo, llevándose Hacienda más que yo del premio", se ha sincerado.

Herrera ha contado además por qué en su caso pagó más que otros ganadores del bote. "Durante mi etapa en Pasapalabra se bromeaba mucho con eso, con que íbamos a ir a medias Hacienda y yo, porque en aquel momento era el 48%, pero es que a mí me tocó pagar el año que más se pagaba en Cantabria. Estamos hablando de una diferencia del 6% frente a lo que han pagado otros, y eso en cifras tan altas pueden ser 100.000 euros", ha explicado.

A pesar de ello, lo ve comprensible: "El que más gana, más aporta. Eso quiere decir que estás ganando mucho, así que siempre es mejor pagar mucho que pagar poco".

La concursante ha manifestado además que quiere que el pago de los impuestos "se emplee bien: que no haya colas en los hospitales, mejores carreteras... En definitiva, mejorar la vida de todos, que para eso son los impuestos", ha resumido.

Sobre su actual etapa en El Cazador, Paz Herrera ha desvelado que está estudiando más que para Pasapalabra para poder estar a la altura como 'cazadora'.

"Ni cuando estaba en Pasapalabra estudié yo tanto como ahora porque siento la responsabilidad de no quedar mal, de no dejar mal al programa. Continuamente estoy viendo cosas que no sé y apuntándolas porque tengo que esforzarme más", ha contado.

Asimismo, ha negado que los 'cazadores' tengan un plus en su salario por ganar a los concursantes contra los que compiten en el programa, sino que tienen "un sueldo fijo como cualquier colaborador o trabajador de un programa".

"Yo nunca pensé que me iba a jubilar en la tele y que pudiera vivir de ser concursante, con un contrato fijo, ¡y mírame ahora!", ha desvelado.