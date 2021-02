Així seran les noves marquesines de l'EMT que s'instal·laran en tots els barris de València

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) ha rebut aquest divendres el prototip del nou model de marquesina que compta amb un disseny "exclusiu per a la ciutat de València". Aquestes noves marquesines, les característiques de les quals va avançar 20minutos el mes d'octubre passat, començaran a instal·lar-se en tots els barris en els pròxims mesos en virtut d'una inversió financerament sostenible que permetrà oferir un servei públic "de major qualitat", han informat des de la companyia pública municipal d'autobusos.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, i la directora gerent de l’EMT, Marta Serrano, s'han reunit amb representants de Primur, l'empresa adjudicatària de la renovació de les marquesines, per a la presentació d'aquest prototip de marquesina que incorpora millores tecnològiques i d'accessibilitat universal, com el sistema Navilens o plaques braille.

Es tracta d'un primer model que serveix com a representació del producte final i que permet a l'empresa municipal verificar el disseny i confirmar que compta amb les característiques plantejades abans de la seua producció en cadena.

En els pròxims mesos, s'instal·laran de manera progressiva més de 900 noves marquesines que per primera vegada seran propietat de l'empresa pública, a diferència de l'anterior contracte, i es convertiran en un important actiu per a l'EMT, que les amortitzarà a 15 anys.

Es tracta d'una inversió financerament sostenible, ja que el nou contracte de subministrament, instal·lació i manteniment de les parades, amb una inversió inicial de 10 milions d'euros, s'amortitzarà amb els ingressos generats per la gestió de la publicitat. És la primera vegada que l'empresa municipal gestionarà directament la publicitat, la qual cosa li permetrà obtindre beneficis d'aproximadament 6,6 milions d'euros en els pròxims cinc anys, apunten des de l'EMT. A més, amb aquest contracte es realitzarà una gestió "més eficient del manteniment i la informació en marquesines".

El regidor de Mobilitat Sostenible ha destacat que era "absolutament necessari posar fi a un contracte obsolet i que perjudicava els interessos de l’EMT signat en 1987 i que, amb una duració inicial de 14 anys, s'havia anat prorrogant any darrere any".

"Ara obtindrem més beneficis amb els quals amortitzarem la inversió i oferirem un servei públic de major qualitat. Amb l'antic contracte, hem estat perdent ingressos i no hem tingut control sobre la gestió. Fins ara rebíem una xicoteta compensació per part de l'empresa fixa, amb independència dels beneficis que generava la publicitat. Per exemple, en 2019 només vam rebre 450.000 euros com a compensació, a pesar que la publicitat en les nostres marquesines havia generat uns 3 milions d'euros eixe any", ha explicat Grezzi.

"El nou contracte, ha afegit, havia de traure's ja perquè la Sindicatura de Comptes ens va alertar sobre el mateix", afig el president de l'EMT. De fet, la Sindicatura va assenyalar que des de 1996 a 2004 l'entitat no va registrar cap ingrés pel contracte que estava en vigor, sense que constara una motivació documental al respecte, i va demanar revisar aquesta qüestió en considerar que existia un risc que s'haguera pogut deixar de liquidar determinants ingressos a favor de l'EMT, l'import dels quals es desconeix.

20 parades amb carregadors USB

En el procés de renovació, l'EMT té previst seleccionar els punts de major ús i trànsit de la xarxa pe a instal·lar en 20 marquesines carregadors USB per a dispositius mòbils o portàtils i punts d'accés wifi que permetran a les persones usuàries connectar-se en la xarxa de manera gratuïta, complementant així la wifi disponible a bord dels autobusos.A més, es podran utilitzar altres tres marquesines Smart City que incorporen carregadors d'inducció per a telèfons intel·ligents, pantalles digitals d'informació o un sistema de detecció de temperatura que, en el context actual, ajudarà a sumar esforços per a lluitar contra la pandèmia.