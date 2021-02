Ejecutiva, 'influencer' y experta amazona: así es la vida de Ana Cristina Portillo, la 'otra hija' de Bertín Osborne

Durante su matrimonio, de 1977 a 1991, con Sandra Domecq, desgraciadamente fallecida en 2004, Bertín Osborne tuvo tres hijas, Alejandra, Eugenia y Claudia, y un pequeño, Cristian, que murió al mes de nacer. Pero la aristócrata jerezana se volvió a casar con el empresario Fernando Portillo y de esa unión nacería, hace 27 años, Ana Cristina Portillo Domecq, quien a día de hoy es una reconocida influencer y ejecutiva.

Tal y como desvelan desde Vanity Fair, la joven no solo se ha sentido siempre muy unida a sus hermanas mayores, sino que en la actualidad es una tía modelo para sus sobrinos y sobrinas y en el terreno laboral compagina su labor en redes sociales con su papel dentro del departamento comercial de una empresa marítima.

Es ilustrativo de ella que siempre quisiera permanecer, hasta haber acabado sus estudios, al margen de los flashes, muy en sintonía con la vida que también llevó Claudia, con quien también comparte la práctica del yoga y la meditación. A ello contribuyó su educación de dos años, poco después de la muerte de su madre, en el exclusivo internado inglés Leonards Mayfield School (a cuyas clases también ha asistido, por ejemplo, Victoria Federica).

Allí, gracias a sus terrenos y a que la escuela posee uno de los centros de hípica más importantes del sur de Inglaterra, pudo continuar con uno de sus mayores hobbies: montar a caballo. Ya en España, a Ana Cristina (nombre que le pusieron como homenaje a su abuela) le encanta practicar la equitación en los campos de los alrededores de Jerez de la Frontera.

Después de haber acabado sus estudios en Entreolivos, un colegio privado, bilingüe y del Opus Dei en Dos Hermanas, en Sevilla, comenzó en Madrid su etapa universitaria. Lo hizo en la carrera de Administración de Empresas en el Centro Universitario Villanueva, también de carácter privado, al igual el prestigioso Berkeley College de Nueva York, donde cursó un año gracias a que es un centro especializado en negocios.

Tras ello, realizó en la EOI (Escuela de Organización Industrial, la primera escuela de negocios de España) un máster en Iniciativa Emprendedora, así como obtuvo la acreditación EFA (European Financial Advisor) para ser gestora de patrimonio y por último, en el Instituto de Estudios Bursátiles se convirtió (IEB) completó un curso en Construcción de Modelos y Análisis de Proyecciones Financieras.

Con dicho currículum, su entrada al mercado laboral no tardó en llegar. Esta se produjo en 2015 de la mano de la empresa de asesoramiento financiero atl Capital, en un puesto asociado al departamento de Gestión de Patrimonios. Sería ya en septiembre de 2018 cuando decidió cambiar de aires y marcharse al Grupo Ership, dedicado a los servicios portuarios y logísticos y fundada, tras la fusión de otras dos empresas, en 1989.

Su faceta 'influencer'

Este cambio no es aleatorio, sino que responde a una de las grandes pasiones de Ana Cristina: el mar. Es toda una amante del surf, deporte que intenta practicar cada verano en el norte de España junto a sus amigas de toda la vida, así como en las costas de Cádiz, donde también se suele relajar acompañada de sus hermanas y sus sobrinos. En esa época del año también suele viajar a las Islas Baleares (Ibiza o Formentera).

Todo ello, así como que es una avezada esquiadora (así lo atestiguan sus escapadas a Grandvalira - Grau Roig, en Andorra) o su vena artística, siendo uno de sus hobbies el dibujo y las manualidades, se puede descubrir por su faceta de influencer, dado que en dicha red social tiene alrededor de 14.500 seguidores.

Estos followers han seguido sus pasos en la inmensa cantidad de países que ha visitado Ana Cristina, como el muy de moda a Bali, en Indonesia, que realizó en 2017 junto a sus amigas, o el de 2018 a Italia. La ejecutiva no solo ha recorrido también España, de San Sebastián a Cadaqués, sino también Hawái, Puerto Rico o Santo Domingo.

Esa carrera en las redes sociales ha derivado en que hoy en día muchas marcas contacten con ella para que sea su imagen, como los perfumes de Carolina Herrera o siendo modelo para El Corte Inglés junto a sus hermanas o para Lourdes Montes, esposa de Francisco Rivera, y sus trajes de gitana. Asimismo ha aparecido en diversas revistas y alfombras rojas desprendiendo la misma elegancia que caracterizaba a su madre.

Su familia y sus amistades

A ella le dedicó una de sus publicaciones más sentidas en agosto, en el aniversario de su fallecimiento, en el que se refleja cómo la sigue echando de menos cada día. "16 años, no me lo creo... Siempre pienso que poco a poco este día se me hará más fácil pero aún no lo consigo. Los padres dejáis un hueco demasiado grande cuando os vais, nos dejáis demasiadas experiencias por vivir, demasiadas preguntas por hacer, demasiados consejos por escuchar, demasiadas lágrimas por enjuagar y tantas tantas risas por escuchar... tantos bailes por bailar… Pero mamá, ¡no todo puede ser malo!", comenzó diciendo.

"¡Nos dejaste tantas cosas buenas! Tantos recuerdos, tantos bailes, tantas historias y lo más importante, unas hermanas que, cada una a su manera, tienen un pedacito de ti y algo que contarme de ti y, aunque no estés, por lo menos me las dejaste a ellas. Gracias por todo lo que nos enseñaste, por ese amor incondicional y gracias por enseñarle tanto a ellas para que me enseñasen a mí", añadió.

Asimismo, la joven siente una profunda admiración por su padre, Fernando Portillo, a quien ha retratado en más de una ocasión (aunque el empresario y fotógrafo sea él). De hecho, su familia paterna es conocida en la provincia dado que su abuelo paterno, Fernando Jorge Portillo Scharfhausen, que falleció en 2011, fue presidente de la Diputación provincial (entre 1967 y 1969), Hijo Predilecto de Cádiz, presidente de la Caja de Ahorros de Cádiz y diputado por la Unión de Centro Democrático (UCD).

Por último, cabe reseñar algunos de los nombres que se encuentran entre la larga lista de amistades de Ana Cristina, a quien no se le conoce pareja actualmente. Obviamente aparece Lulú Figueroa, dado que ambas pertenecen a la amplia familia Domecq, así como mantiene una estrecha relación con la también influencer (y bloguera) Francesca García-Miró y la diseñadora Blanca Astolfi.

Otros apellidos VIP de entre sus contactos son el cantante de Taburete Willy Bárcenas, el actor de Amar es para siempre o Física o Química Fernando Andina, la hija de Isabel Preysler Ana Boyer o Alonso Aznar, hijo del ex presidente del Gobierno José María Aznar y de Ana Botella.