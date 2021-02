Finalitzen les obres per a acollir l'alumnat de primària del CEIP Ciutat de Cremona d'Alaquàs

Marzà ha estat acompanyat pel director general d'Infraestructures Educatives, Víctor Garcia; l'alcalde d'Alaquàs, Toni Saura, i membres de la comunitat educativa.

El conseller ha destacat que "l'alumnat d'Infantil està en les seues noves aules des de l'inici del curs i ara ja han acabat les obres del bloc de Primària perquè es puguen traslladar la resta de xiquets i xiquetes". Per açò, ha mostrat també el seu "agraïment immens a la comunitat educativa del Cremona per la seua lluita per tindre infraestructures educatives dignes i pel projecte educatiu exemplar i innovador d'aquesta escola pública".

El CEIP Ciutat de Cremona d'Alaquàs era un dels 26 centres educatius íntegrament en barracons estructurals que va heretar el Govern del Botànic. Actualment 17 d'aquests centres ja estan construïts i les seues comunitats educatives disposen d'infraestructures escolars dignes; 8 s'estan construint actualment, i 1 s'està tramitant per a construir-ho mitjançant el pla Edificant.

"Els centres educatius que ens trobem íntegrament en barracons estructurals tenen una característica comuna: s'havia traslladat feia anys tot l'alumnat a aules prefabricades sense que hi haguera ni plànols, ni cap licitació de l'obra. La gran diferència entre els barracons estructurals del passat i els d'ara és que en l'actualitat estar en aules provisionals significa que s'està construint un centre educatiu. Els mòduls prefabricats tornen a tindre la funció que mai van haver d'haver perdut: acollir l'alumnat i el professorat durant els mesos que dura la construcció d'un centre", declara Marzà.

El nou col·legi Ciutat de Cremona és un centre de tres línies amb 9 unitats d'Infantil i 18 de Primària, gimnàs i un menjador amb cuina pròpia per a 300 comensals en dos torns que garanteix les necessitats futures d'escolarització d'Alaquàs.

Durant les pròximes setmanes es remataran les instal·lacions que acullen el gimnàs, un espai que ja estava previst que no s'utilitzaria aquest curs pel context de pandèmia. Totes les aules i la resta d'espais docents i administratius, així com els passadissos donen a l'exterior, amb el que es garanteix la ventilació creuada en tot moment.

A més, el centre està equipat amb un sistema de ventilació mitjançant unitats de tractament d'aire (UTA), específicament dissenyades per a garantir la renovació correcta i la qualitat òptima de l'aire de les aules.

SOSTENIBILITAT

La nova escola està "adaptada a les necessitats de sostenibilitat del segle XXI, ja que està equipada amb una caldera de calefacció d'alta eficiència energètica i enllumenat de tipus led amb sensors que regulen la seua intensitat segons la il·luminació que entre de l'exterior", apunten des de la Conselleria.

El nou CEIP Ciutat de Cremona d'Alaquàs s'alça sobre una parcel·la de 9.768 m2 i la superfície construïda és de 5.551 m2. La superfície dels espais lliures a la disposició de l'alumnat és de 5.849 m2, en la qual s'inclouen zones de joc diferenciades per Infantil i Primària, patis interiors i jardins, dos pistes poliesportives, un hort escolar i els porxes.

El bloc de Primària està distribuït en planta baixa i pis superior interconnectats amb ascensor. La planta baixa allotja tota l'àrea d'administració i els servicis comuns, com el menjador i la cuina, l'aula de Música i una sala multiusos, mentre que el primer pis concentra la majoria de les aules, incloent la d'Informàtica i els tallers.

Al voltant del bloc principal s'estructuren el gimnàs, la biblioteca i una gran sala multiusos de 112 m2. L'altre bloc del nou centre és el pavelló en planta baixa per a les aules d'Infantil, amb accés diferenciat. Totes les aules d'aquest últim bloc tenen una prolongació exterior a l'aire lliure i lavabos amb accés directe des de l'aula.