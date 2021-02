Cvirus.- De la Torre pide pensar en "qué más podemos hacer para evitar" contagios y bajar incidencia COVID

De la Torre, en un mensaje en su cuenta en Twitter, recogido por Europa Press, ha recordado que las incidencias acumuladas en 14 días de la COVID-19 en la ciudad de Málaga son 625,8.

"Estamos más cerca de 500 para recuperar movilidad y acoger visitantes", ha señalado, agregando que "el objetivo debe ser bajar de 150. Pensemos que más podemos hacer para evitar los contagios. Ánimo y paciencia", ha escrito el alcalde.

Málaga tiene desde hace más de una semana el comercio no esencial y la hostelería cerradas al haber llegado el pasado día 1 de febrero a los más de 1.000 casos por 100.000 habitantes en 14 días. No obstante, fue la única jornada en la que la ciudad superó la citada tasa, pero coincidió cuando se revisaban las medidas, por lo que el cierre de las actividades no esenciales se inició el pasado 3 de febrero. Desde este sábado volverá a reabrir la actividad no esencial.