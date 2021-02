El Parque del Alamillo acoge este domingo el Campeonato de España de Marcha en Ruta

Durante la mañana del domingo se correrán también los Campeonatos de Federaciones Autonómicas Sub 20 y Sub 16. La competición está organizada por la Federación Española de Atletismo con la colaboración de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, como entidad gestora del Parque del Alamillo, y del InstitutoMunicipal para el Deporte (IMD) de Sevilla.

Las pruebas comenzarán a las 8,00 horas y finalizarán a mediodía. La primera será la Absoluta masculina, con 50 kilómetros de recorrido. Dos minutos después saldrán las féminas, cuya carrera tiene un trazado de 35 kilómetros. A continuación se dará salida a los 20 kilómetros Máster masculino y femenino.

Las banderas dando salida se levantarán de nuevo a las 10,40 y 10,42 para los Sub 20 y Sub 18, que habrán de realizar un recorrido de 10 kilómetros, la misma distancia fijada para esas categorías en la modalidad femenina, cuyaspruebas darán comienzo a las 11,45 y 11,48 horas. Las dos últimas carreras programadas tienen fijada su salida a las 12.50 para Sub 16 masculina y a las 13,20 para Sub 16 femenina, en ambos casos con 5 kilómetros de recorrido.

En las pruebas se han podido inscribir atletas que durante la presente temporada y la anterior hayan realizado y puedan certificar las marcas mínimas fijadas por la organización. Los dorsales serán entregados la tarde del sábado en el Centro de Alto Rendimiento de Piragüismo de Sevilla, a los atletas de 50, 35 y 20 kilómetros, y la mañana del domingo al resto, en el Cortijo del Alamillo.

Las federaciones autonómicas podrán recoger los dorsales de sus equipos tanto el sábado como la mañana del domingo. Como consecuencia de la situación de alerta sanitaria provocada por el Covid-19, la organización ha cerrado perimetralmente la zona del Parque del Alamilloque se verá afectada de alguna manera por el evento, de forma que sóloestará permitido el acceso al interior de ese perímetro a atletas, entrenadores y delegados.

El resto del parque permanecerá abierto al público, que podrápresenciar las carreras sólo en los puntos del recorrido donde esté autorizado, lugares que estarán debidamente señalizados.