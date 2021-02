PP tilda de "modelo de fracaso" la gestión de Ximo Puig: "Esto no se soluciona cerrando cosas, sino con medios"

"La Comunitat Valenciana es la que más medidas restrictivas ha adoptado en todo el territorio nacional y, sin embargo, es la región europea con mayor número de fallecidos e incidencia, por lo que nos sorprende que sigan enredados en esas mismas medidas con las que vemos que no se obtiene el resultado previsto", ha indicado Zaplana en un comunicado de la formación.

Además, el 'popular' ha considerado que "a más restricción no hay menos contagios" y que hay que adoptar "medidas serias" y ser "más ágiles en la gestión para solucionar el problema". "No puede ser que se tarden ocho días, y no 48 horas, para realizar una PCR. Hay personas que pasan la enfermedad y no se les hace rastreo ni nadie les llama debido a que no hay conexión entre hospitales y centros, ni flujo de información entre la pública y privada, sin un seguimiento de casos positivos", ha añadido Zaplana.

Asimismo, el portavoz de Sanidad del PP en Les Corts sostiene que esta situación "provoca más contagios y que el virus esté descontrolado". Por ello, ha insistido en que "esto no se soluciona cerrando cosas" sino "con gestión sanitaria y dotando a los profesionales de medios y de espacios".

Igualmente, ha criticado que a la Generalitat le parezcan "dignos" los hospitales de campaña mientras centros como el Doctor Esquerdo, ubicado en Sant Joan d'Alacant (Alicante), -ofrecido por la Diputación esta semana- "continúa cerrado" durante esta tercera ola "cuando sí se utilizó en la primera".

En la misma línea, el diputado también ha incidido en la necesidad de "reforzar la atención primaria" y ha añadido que el PP pidió que "hubiera rastreadores, refuerzos, plantillas y protocolos y una dirección general para hacer la transformación digital", y sin embargo, se contrató a una comisionada "que no sabemos a qué se dedica".

MASCARILLAS Y VACUNACIÓN

Zaplana también se ha referido al uso de las mascarillas y ha señalado que han pedido "un plan para el acceso de personas vulnerables a estas mascarillas" para el cual "el Botànic votó en contra".

"Es evidente que el que no vale es el modelo Puig, un modelo de fracaso, con hospitales que se vuelan, con personas que mueren en centros que eran para personas leves y que cada día produce cien fallecidos en la Comunitat y tiene el régimen de contagios más alto", ha indicado.

Sobre la vacunación en residencias, Zaplana ha insistido en que "todavía hay residentes sin vacunar porque parece que Barceló y Oltra no se hablan" y ha acusado a ambas de "estar jugando con la vida de la gente".

Además, ha sostenido existe "un doble criterio a la hora de medir", puesto que hay colectivos "que piden ser los siguientes" y "nadie dice qué criterios van a seguir".

"Hemos visto el cese de la directora de salud por haber dado transparencia, no sabemos por qué no hay responsables políticos de la chapuza de la vacunación ante un proceso que ha sido irregular desde el principio", ha añadido Zaplana, quien ha subrayado que el PP ha pedido una comisión de investigación en Les Corts "para saberlo todo" porque "parece que son muchos los vacunados irregularmente y algo ha fallado".

Además, los 'populares' se han referido a la situación de enfermos de otras patologías y han acusado a Ximo Puig de "imponer el sectarismo ideológico en la gestión sanitaria".

"No entendemos por qué no se ha hecho un plan público-privado serio para evitar que las personas que padecen otras patologías se retrasen en la realización de pruebas, diagnósticos y operaciones. Pedimos un plan porque a día de hoy nadie sabe nada y no tenemos información de qué está pasando", ha añadido.

Por último, el diputado ha señalado al Botànic por "criminalizar a los bares". "Parece que para PSPV, Compromís y Podemos la culpa de todos los males en esta Comunitat es de los bares, no hay ningún informe que diga que el sector de la hostelería contagia más que otros, puesto que ahora mismo el 40% de los brotes son de ámbito escolar y nadie se plantea cerrar los colegios o el transporte público", ha concluido.