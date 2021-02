Zaragoza.- VOX critica que solo Cs se pronuncie sobre su petición de condena por las agresiones pero sin citarlos

VOX ha enviado la propuesta al resto de grupos municipales el pasado martes para solicitar que se aprobara como una declaración institucional en el próximo pleno por acuerdo de la Junta de Portavoces.

"Ni se han dignado en responder. Entendemos que una declaración institucional en la que se pide la condena de la violencia en un estado democrático y de derecho, debería haber suscitado una respuesta unánime e inmediata por parte del resto de grupos municipales", ha manifestado Julio Calvo.

Parafraseando a Martin Niemöller, Julio Calvo ha expresado: "Cuando atacaron a los miembros de Ciudadanos el día del Orgullo en 2019, ni el PSOE, ni ZeC ni Podemos-Equo condenaron aquellas agresiones. Cuando vetaron el libro de Cristina Seguí en el Teatro Principal, al resto departidos presentes en esta corporación les pareció bien porque el libro no les gustaba. Cuando a un motero que llevaba la bandera de España le agredieron hasta dejarle tuerto aquí en Zaragoza y pedimos que se condenara el acto, ni el PSOE, ni ZEC ni Podemos-Equo se sumaron a la condena. Cuando agredieron a los miembros de VOX en Cataluña, el resto de los partidos callaron vergonzosamente porque la cosa no iba con ellos. Cuando vinieron a por el resto, ya no quedaba nadie para defender la democracia".

DESNATURALIZAR

Calvo ha reconocido que Cs ha sido el único grupo municipal en responderle, con un texto alternativo que "elimina toda referencia a VOX", algo que implica "desnaturalizar la condena".

"Es VOX quien está sufriendo los actos de acoso e intimidación y de violencia directa por parte de los extremistas y nacionalistas en Cataluña", ha argumentado.

Además, ha recordado que en el pleno del pasado 31 de julio de 2019, el grupo municipal de Cs presentó una moción para "condenar los intolerables actos de odio y violencia" sufridos por los representantes de la formación naranja por su participación en los actos del Orgullo, especialmente los que tuvieron lugar durante la manifestación celebrada el 6 de julio en Madrid, así como de las declaraciones de autoridades públicas y portavoces de entidades LGTBI que han justificado tales actos violentos, culpabilizando a las víctimas y no a sus agresores".

En esa moción el grupo municipal de VOX votó a favor sin plantear eliminar en ningún momento la referencia expresa a Ciudadanos, a diferencia de lo que ahora pretende la vicealcaldesa Sara Fernández, ha comparado Julio Calvo.