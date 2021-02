Coronavirus.- Oltra demana als hostelers de Castelló que tinguen "empatia" amb els sanitaris i no es rebel·len

"Tots estem cansats, però hem d'acordar-nos del personal sanitari, que està exhaust. I superposar una quarta onada en les circumstàncies en les quals estem ara seria un cataclisme", ha advertit en la seua compareixença setmanal.

Oltra, després de posar en valor el "sentit de responsabilitat" de la patronal autonòmica CEV per no recolzar la rebel·lió, ha posat l'accent que la normativa està per a complir-la i que el tancament total de l'hoteleria segueix vigent almenys fins a l'1 de març. "El bé jurídic que estem protegint és la salut de les persones", ha subratllat.

És més, ha defès que les restriccions es prenen amb la certesa que "els contagis han baixat en picat des que s'impossibiliten les relacions". També ha destacat l'evidència científica que les persones que freqüenten els bars tenen quatre vegades més possibilitats de contagiar-se, com va afirmar Rafael Bengoa, exdirector de Sistemes de Salut de l'OMS.

Oltra, en aquest context, ha insistit que la Comunitat Valenciana no està en condicions de relaxar les mesures i que la Generalitat ha de ser "coherent". "A partir d'ací, òbviament la legalitat l'ha de complir tothom", ha recalcat, per a recordar als hostelers que les mesures també són per a "protegir les seues vides i les dels seus familiars".

També ha destacat que es poden beneficiar del pla 'Resisteix', que preveu arribar a 22.000 empreses, 44.000 autònoms i 136.000 assalariats. "No hi ha cap comunitat que haja destinat 380 milions per a pal·liar els efectes econòmics", ha ressaltat, sumat l'"escut social" previ a la crisi.

Per tot açò, Oltra ha pregat a les associacions que secunden la protesta que "mereix la pena continuar amb l'esforç" per a baixar la corba i que la Comunitat Valenciana isca de la situació de contagi comunitari descontrolat.

I davant la negativa a negociar d'Ashocas (Associació Hostelera de Castelló), com a associació convocant de la protesta del 16F, ha assegurat que entén l'"angoixa i patiment" d'un sector molt afectat pel tancament, ja que "tots coneixem gent que té un bar i famílies que viuen d'això".

Ha reconegut així que el Consell ha d'ajudar a preservar aquests negocis i "rescatar a totes eixes famílies", encara que ha dubtat que siga el cas del president d'aquesta patronal Álvaro Amores, "eixe senyor que té un cotxe que val 155.000 euros".