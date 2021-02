Oltra defèn el recurs a la sentència del Pativel i que els informes de gènere i infància figuren en l'expedient

Així s'ha pronunciat Oltra aquest divendres en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en la qual ha valorat aquesta sentència. El TSJ, entre altres arguments, apuntava que no existeix en l'expedient estudi econòmic que reflectisca els costos de la seua implementació ni la repercussió que suposa per a les propietats afectades, ni tampoc informes sobre l'impacte per raó de gènere, ni en matèria d'infància, adolescència i família.

Sobre aquests últims informes, Oltra ha fet referència al del Consell Jurídic Consultiu, en el qual "s'explicita que figuren incorporats a l'expedient".

A més, ha manifestat que la Generalitat "s'ha ajustat a la doctrina del Tribunal Suprem" i respecte a l'informe de viabilitat econòmica, ha indicat que "no es tracta d'un instrument de transformació del sòl, sinó de conservació, no es creen servicis públics que haja de mantindre la Generalitat, i si hi haguera algun dret indemnitzable es reconeixeria de manera puntual, no de manera global".

La vicepresidenta ha assenyalat que l'objectiu del Pativel és "la conservació activa de més de 7.500 hectàrees de sòls i el catàleg de platges de la Comunitat Valenciana, sent que el litoral és un dels actius més valuosos de la Comunitat, mentre que també suporta una pressió d'usos públics molt fort".

Per açò, defèn que el pla té com a objectiu "preservar aquest espai tan fràgil i amenaçat" i compatibilitzar l'activitat respecte als valors ambientals i paisatgístics per als primers 500 metres de costa.