14F.- Puig anima a votar a Illa: "Necessitem construir un Mediterrani fort davant del centralisme ineficient"

El dirigent valencià recalca que "és el moment de Salvador Illa", en unes eleccions que qualifica de "decisives" per a Catalunya i en un context en el qual "és l'hora de construir ponts, i no dels murs".

"En les eleccions del pròxim diumenge 14 de febrer jo votaria a Salvador Illa, al president Illa", diu el líder dels socialistes valencians i president de la Generalitat, que afig: "Necessitem construir un mediterrani fort i pròsper davant del centralisme ineficient".

Per al secretari general del PSPV-PSOE, és també "el moment de l'esperança" que representa el candidat del PSC, "no de la nostàlgia". Així mateix, ha al·ludit a Catalunya com "una terra fraterna" i ha cridat a "votar, perquè la política canvia les coses i millora la vida de les persones".

"GESTIÓ PER A SUPERAR LA PANDÈMIA"

En aquest sentit, Ximo Puig ha subratllat que aquest "és temps de gestió, gestió i gestió per a superar la pandèmia" i ha destacat entre les prioritats del socialisme "recuperar el treball i garantir que ningú es quede al marge en la reconstrucció després de la crisi sanitària".

"Estic convençut que això serà més fàcil amb el president Illa", ha conclòs el secretari general del PSPV-PSOE, qui ha apel·lat al "trellat, seny i sentit comú" que personifica el candidat socialista, Salvador Illa.