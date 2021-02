Oltra, després de les paraules d'Iglesias, diu que "sempre hi ha fórmules" per a millorar la democràcia

La vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, ha defès que la Generalitat treballa tots els dies per a tindre una qualitat democràtica òptima i que "sempre hi ha fórmules" per a millorar la democràcia, sense entrar en l'afirmació de Pablo Iglesias que hi ha situacions que impedeixen parlar de plena normalitat democràtica a Espanya.