Hace unos días fue el cumpleaños de Kiko Rivera y muchos esperaban que esta fecha tan especial sirviera para que el cantante pudiera acercar posturas con su madre. Sin embargo, la llamada de Isabel Pantoja no llegó y el Dj pasó el día de su cumpleaños sin recibir la felicitación de su madre.

Quién sí decidió dedicarle una especial felicitación de cumpleaños fue su hermana, Isa Pantoja, quien compartió en su cuenta de Instagram una foto de ambos, acompañada de una bonita dedicatoria. "El hombre que más sabe, lo que sabe es vivir. Sabe que no hay otro lugar que este y que solo tiene esta oportunidad. Suele ser el más curioso, el que está dispuesto a cambiar de opinión, el que ama y está a favor de la risa", escribió Chabelita en redes sociales.

La hija de Isabel Pantoja ha visitado este viernes el plató de El programa de Ana Rosa como colaboradora y ha confirmado que su madre no felicitó a su hermano por su cumpleaños. "Me esperaba que no iba a felicitar a mi hermano y él tampoco lo esperaba", ha comentado la ex concursante de GHVIP.

Isa ha defendido que si fuese al revés y fuera 2 de agosto, cumpleaños de Isabel Pantoja, Kiko sí felicitaría a su madre. "Creo que si no es por parte de mi hermano sería Irene (Rosales) quien le diría: 'Mándale ese mensaje a tu madre'", ha explicado la colaboradora.

La contertulia ha reconocido no estar cómoda con la disputa familiar y ha explicado que, a pesar de todo, Rivera no ha conseguido llamar la atención de su madre, por lo que considera que todo este enfrentamiento mediático ha sido en vano. "A fin y al cabo todo es económico, se viene arriba y luego pasa lo que pasa", ha sentenciado Isa Pantoja.