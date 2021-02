Coronavirus.- Oltra adverteix que una desescalada accelerada pot portar a una quarta onada "sense solució"

Per tant, ha insistit que el Govern valencià ha de ser "coherent" amb les mesures que va adoptar fa unes setmanes, com el tancament total de l'hoteleria o el de les grans ciutats durant els caps de setmana. "Seguim sent la comunitat amb major índex de contagis, molt per damunt del que recomana l'OMS", ha recordat en la seua compareixença setmanal com a portaveu.

Oltra ha lligat la pròrroga a la situació epidemiològica actual, amb una xifra de morts que cada dia ronda el centenar, i ha destacat que les últimes restriccions han atallat la corba de contagis "molt més ràpid" del que pensaven, la qual cosa creu que demostra que van en la direcció correcta.

Aquestes mesures, ha recalcat, són les responsables i coherents per a preservar la salut i la vida dels valencians en "tallar els espais socials més enllà de les unitats de convivència".

A partir d'ací, ha remarcat que el Consell encara no ha abordat "com serà la possible desescalada ni en quin moment", ja que prefereixen estudiar l'evolució aquestes dos setmanes. "Tots tenim ganes, però en aquest moment no estem com per a generar expectatives que al final poden produir l'efecte contrari i agreugen la fatiga pandémica", ha asseverat.

Oltra, també líder de Compromís, ha coincidit així en el que va dir aquest dijous el president, Ximo Puig (PSPV), que "les restriccions duraran el que hagen de durar, ni un dia més". "Però tampoc un dia menys", ha afegit ella.

Per tot açò, ha cridat a "no córrer cap risc" i a seguir aplicant allò que s'ha demostrat que funciona, sense intentar "salvar la Setmana Santa" perquè "encara estem salvant les vides de Nadal i entràrem en la segona onada després d'intentar salvar l'estiu". "Si salvem la Setmana Santa, ja estem una altra vegada igual. Sense salut ni vides tampoc hi haurà economia ni felicitat", ha emfatitzat.

DESESCALADA DE RESIDÈNCIES, A LA FI DE MARÇ

Com a consellera de Polítiques Inclusives, Oltra ha avançat que el seu departament projecta per a finals de març o principis d'abril l'inici de la desescalada en les residències, una vegada que totes hagen rebut les dos dosis. Aleshores es podran permetre les visites i eixides, la mobilitat de residents i el contacte en l'exterior, sempre "mantenint totes les mesures de protecció actuals".

"Que ningú es pense que estar vacunat eximeix de l'ús de la mascareta, la higiene de mans i la distància", ha avisat, perquè una persona vacunada pot contagiar i cal seguir amb les mesures fins a aconseguir la immunitat de ramat. I ha constatat: "Jo ho sent molt, però és el que hi ha".

Preguntada per l'ordre del pla de vacunació, i què li pareix que el grup VI es prioritze a les forces de seguretat abans que els docents, Oltra ha resolt que la Generalitat està centrada a acabar la primera fase i després vindran les altres, a més de recordar que cada setmana es reuneix el comité tècnic nacional "i aquestes qüestions van canviant".