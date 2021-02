Fiscalia denuncia davant el jutjat el portaveu del PSOE d'Almàssera per possible prevaricació i malversació

Belencoso, que ha anunciat en un comunicat que el PP es personarà en la causa, ha explicat que l'Ajuntament utilitzava uns solars al costat de l'estació del metro on depositava fanals, graderies, bancs i altre material de metall. El passat 13 de juliol del 2020 diversos camions de ferralleria van desallotjar els materials i l'equip de Govern local s'ha negat en diverses ocasions a facilitar el nom de l'empresa encarregada.

És més, ha afegit, "va ser el propi portaveu socialista qui va confirmar en la comissió d'Urbanisme aquests fets". Davant aquesta afirmació, el PP va presentar un escrit sol·licitant que es procedira a retornar aquests materials al seu lloc d'origen o s'indemnitzara per part de l'empresa que els va retirar per a no generar així un perjuí a les arques municipals.

No obstant açò, ha afegit, en l'Ajuntament no s'havia tramitat cap expedient, com exigeix la llei, ja que "havien sigut ordes verbals per part de l'alcalde". La llei solament permet alienació de determinats béns de titularitat municipal sempre que prèviament siguen declarats efectes no utilitzables i per a açò es requereix d'informes d'un tècnic competent que "no existeixen".

Així mateix, en l'escrit denuncia de la Fiscalia es detalla que "no resulta necessari abundar en la presumpta comissió d'un delicte de malversació de cabals públics, donat el palmari perjuí econòmic causat a l'Ajuntament". "S'han omès tràmits essencials en el procediment", s'especifica.