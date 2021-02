Conferencias, ciclos de cine y talleres y espectáculos familiares, actividades de la próxima semana en CaixaForum Palma

Según ha informado la Fundación 'la Caixa' este viernes en nota de prensa, la agenda de actividades semanales de los próximos siete días arrancará el miércoles 17 de febrero a partir de las 19.00 horas con la continuación del 'XIX Curs de l'aula d'humanitats' (XIX Curso del aula de humanidades).

El profesor de Filosofía Griega por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y coordinador del ciclo, impartirá la conferencia 'Política, filosofia i educació de Sòcrates a Aristòtil' (Política, filosofía y educación de Sócrates a Aristóteles).

Al día siguiente, el jueves día 18 de febrero, a las 19.00 horas, también continuará el ciclo de conferencias que se enmarca alrededor de la exposición 'Càmera i Ciutat' (Cámara y Ciudad). El autor de 'La mirada lúcida' (Anagrama, 2019), Albert Lladó, disertará sobre 'La ciutat imaginada' (La ciudad imaginada).

El viernes 19 de febrero a las 18.00 horas tendrá lugar el taller de ciencia para familias con niños a partir de 8 años de edad, bajo el título 'L' energía' (La energía), cuyo objetivo es que los menores aprendan a través de experimentos participativos y vivenciales, como el concepto de energía está presente en el día a día; así como cuál es su origen y las transformaciones que puede experimentar.

También el viernes 19 de febrero pero a las 19.00 horas continuará el ciclo de cine 'Sala C: Cinema, creació i art contemporàni' (Cine, creación y arte contemporáneo). En esta ocasión, los asistentes podrán ver el documental 'Mauricio Cattelan: Be Right Back, 2016, EE. UU., VOSE.', un retrato de Mauricio Cattelan conocido especialmente por sus esculturas satíricas.

Finalmente, en el marco de la agenda de actividades semanales de los próximos siete días, el sábado 20 de febrero a las 11.30 horas y a las 18.00 horas y el domingo 21 a las 12.30 horas tendrá lugar el espectáculo familiar 'Acaba't la sopa' (Acábate la sopa).

EXPOSICIONES

Como cada semana, además de todas las actividades programadas por Fundación 'la Caixa' para el CaixaForum de Palma, los interesados en acercarse a este espacio cultural podrán visitar las dos exposiciones que siguen en cartel.

Se trata, por un lado, de la exposición 'Hermen Anglada-Camarasa i Joaquim Mir en Mallorca' (Hermen Anglada-Camarasa y Joanquim Mir en Mallorca) y 'Cámara y Ciudad. La vida Urbana en la fotografía y el cine).

Todos los interesados en participar de las actividades programadas o bien visitar las exposiciones ya pueden adquirir sus entradas en la página web