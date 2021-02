Fiscalía denuncia ante el juzgado al portavoz del PSOE de Almàssera por posible prevaricación y malversación

Belencoso, que ha anunciado en un comunicado que el PP se personará en la causa, ha explicado que el Ayuntamiento utilizaba unos solares junto a la estación del metro donde depositaba farolas, gradas, bancos y demás material de metal. El pasado 13 de julio de 2020 varios camiones de chatarrería desalojaron los materiales y el equipo de Gobierno local se ha negado en varias ocasiones a facilitar el nombre de la empresa encargada.

Es más, ha añadido, "fue el propio portavoz socialista quien confirmó en la comisión de Urbanismo estos hechos". Ante esta afirmación, el PP presentó un escrito solicitando que se procediera a devolver dichos materiales a su lugar de origen o se indemnizara por parte de la empresa que los retiró para no generar así un perjuicio a las arcas municipales.

Sin embargo, ha añadido, en el Ayuntamiento no se había tramitado expediente alguno, como exige la ley, ya que "habían sido órdenes verbales por parte del alcalde". La ley solo permite enajenación de determinados bienes de titularidad municipal siempre y cuando previamente sean declarados efectos no utilizables y para ello se requiere de informes de un técnico competente que "no existen".

Así mismo, en el escrito denuncia de la Fiscalía se detalla que "no resulta necesario abundar en la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, dado el palmario perjuicio económico causado al Ayuntamiento". "Se han omitido trámites esenciales en el procedimiento", se especifica.