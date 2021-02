Detingut un home quan portava droga i més de 600€ entre entre les seues robes a Vinaròs

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, la detenció va tindre lloc dimecres passat mentre els guàrdies civils realitzaven servici en prevenció de les mesures adoptades per a combatre el tràfic de substàncies estupefaents en la província.

Així, els agents van identificar un transeünt que, després d'observar la seua presència, va començar a mostrar una actitud nerviosa. Durant la identificació es va comprovar que portava en les seues robes unacaixa metàl·lica l'interior de la qual contenia 12 bossetes d'heroïna i 686 euros fraccionats en bitllets de 5, 10, 20 i 50 euros sense poderdeterminar ni justificar la seua procedència.

Per l'exposat, la Guàrdia Civil va procedir a la detenció de l'home, de 55 anys, com a suposat autor d'un delicte contra la salutpública, per tràfic de drogues.