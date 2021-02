El BOPA publicará los días 16, 17 y 18 de febrero las convocatorias de ayudas del fondo covid

Respecto a cuándo se van a empezar a pagar dichas ayudas, la consejera ha evitado dar una fecha concreta. "Se van a pagar cuanto antes esa ha sido siempre nuestra intención, pero permítanme ser prudente y no hacer afirmaciones que luego no puedan ser llevadas a cabo", ha dicho Cárcaba que ha insistido en que no se puede obviar que el volumen de perceptores es muy alto -más de 23.500- y además hay que dar cumplimiento a un procedimiento que es necesario y requiere de pasos y validaciones que "hay que dar sí o sí".

En este sentido han indicado que "se trata de dinero público" y hay que garantizar su gestión pero ha insistido en que el Gobierno hace el máximo esfuerzo posible para que los recursos lleguen a manos de quienes lo necesitan lo antes posible.

Según ha explicado Cárcaba una vez se publiquen las convocatorias habrá un plazo de 10 días para presentar la pertinente solicitud para luego dar comienzo a la tramitación de las mismas. En este sentido ha recordado que son 23.500 los potenciales beneficiarios que recibirán cuantías entre los 1.500 y lo 9.000 euros. A las mismas hay que sumar la partida de casi tres millones para ayudas extra por establecimiento para los profesionales que regenten más de uno. Aquellos que cuenten con 2 locales recibirán un pago de 2.000 euros, los que tengan 3 o 4 recibirán 3.000 euros y los que gestionen 5 o más podrán optar a 4.000 euros adicionales.

Estas ayudas irán con cargo a los recursos adicionales aportados en calidad de apoyo a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), concretamente, a los vinculados al programa operativo 2014-2020 del Fondo Social Europeo (FSE).

Más del 60% de las subvenciones de esta convocatoria inicial se orientarán a los sectores del turismo y la hostelería, con cerca de 10.000 perceptores estimados y un gasto de 45 millones. Otros 21,7 millones, algo más del 28% del crédito, se dedicará a profesionales del comercio, los servicios, los transportes y similares, con más de 11.000 potenciales receptores.

TRES BLOQUES DE AYUDAS

Las ayudas se distribuyen en tres bloques, en función de las restricciones a las se ven sometidas las diferentes actividades económicas. Dentro de cada bloque se definen igualmente ayudas crecientes según el número de trabajadores: sin asalariados, de 1 a 4 trabajadores, de 5 a 9 y más de 10 empleados, con un límite de 249, al tratarse de pequeñas y medianas empresas.

El primer bloque permitirá apoyar a autónomos y pymes de actividades cerradas por resolución del Principado o de facto -al no poder desempeñar su trabajo- y que se prevé se mantengan clausuradas durante buena parte del periodo que resta hasta el final del estado de alarma.

Este apartado cuenta con más de 3.400 beneficiarios estimados y absorberá más de 18 millones del fondo. Los pagos oscilan entre los 4.500 euros para profesionales sin asalariados, hasta los 9.000 para aquellos que cuenten con 10 o más trabajadores. En este bloque se incluyen el ocio nocturno, las casas rurales, los hoteles, las agencias de viajes, los negocios de turismo activo y las orquestas, entre otros

Un segundo bloque abarca actividades con limitaciones severas y sectores que sufren cierres intermitentes por la pandemia. Principalmente, incluye establecimientos de restauración y hostelería, pero también gimnasios, entidades organizadoras de congresos y profesionales de las artes escénicas, por ejemplo. Este bloque está dotado con más de 30 millones y los potenciales beneficiarios rondan los 8.000.

Las ayudas también son graduales: comienzan con 3.000 euros para negocios sin asalariados y se incrementan hasta 6.000 para los que cuenten con 10 empleados o más.

Y un tercer bloque engloba sectores que, sin encontrarse en las situaciones citadas en los apartados anteriores, sí experimentan una caída significativa de actividad. En este grupo se encuadran, entre otros, el comercio -afectado por las restricciones de aforo-, los taxis o las peluquerías y lavanderías, muy perjudicadas por las limitaciones en la hostelería y el turismo, así como diversos ámbitos de la actividad cultural. Los potenciales beneficiarios son casi 12.000 y el crédito previsto supera los 21 millones. Las ayudas empiezan en 1.500 euros y aumentan de manera gradual hasta los 3.000.