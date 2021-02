Este domingose celebra el día de San Valentín, una fecha muy especial para aquellos que tienen pareja que aprovechan para demostrar su amor en el día más romántico del año. No obstante, este día también tienen muchos detractores, aquellos que piensan que esta celebración no es más que una estrategia de las grandes empresas y que el amor queda en un segundo plano.

Bombones, flores y veladas sorpresa invaden los corazones de los enamorados, detalles que no parecen ser de agrado para la presentadora, Susanna Griso, que ha reconocido que no suele celebrar el día de San Valentín rodeada de gestos románticos. La periodista prefiere demostrar el amor hacia sus seres queridos el resto de días del año.

La comunicadora ha explicado que prefiere no regalar en el día de los enamorados y que es de esas personas que valoran más los detalles no materiales. "Yo no haría regalos nunca, para mi esto es un regalo; una carta, una llamada, un WhatsApp...", ha comentado la presentadora.

La conductora del magazine matutino ha defendido que el mejor regalo es "dedicar tiempo" y pensar en tus seres queridos los 365 días del año, no solo el 14 de febrero. "Yo a San Valentín, tengo un poquito de alergia a hacer regalos en San Valentín, nunca los he hecho", ha añadido Griso.

La periodista ha detallado que le gusta mucho regalar, pero no, necesariamente, en este día. Asimismo, la comunicadora ha explicado cuál ha sido su mejor regalo de San Valentín, un dibujo de un corazón que le ha regalado su hija pequeña con la frase "te quiero".