Trabajadoras de escuelas infantiles se manifiestan en Pamplona contra los cambios en el modelo lingüístico

La marcha, enmarcada en la jornada de huelga convocada este viernes por CCOO y LAB en las escuelas infantiles, ha partido pasadas las 11 horas desde la sede del Departamento de Educación, en la cuesta de Santo Domingo, encabezada por una pancarta con el lema 'El 0-3 no es moneda de cambio'.

'Tres, dos, uno, no nos venden más que humo' o 'Lelo, lelo, lelo, vaya mierda de modelo' han sido algunas de las consignas que se han escuchado a lo largo de la manifestación, que ha concluido frente al Palacio de Navarra, donde las representantes de CCOO y LAB han dado lectura a un comunicado.

Las trabajadoras han criticado que estos centros "vuelvan a estar en boca de todos porque nuevamente han sido moneda de cambio entre los distintos grupos políticos". Y han expresado su rechazo a los cambios lingüísticos aprobados para el próximo curso "mediante una decisión unilateral, sin contar con las trabajadoras del organismo, ni con sus representantes sindicales, ni basándose en criterio pedagógico y lingüístico alguno".

En este sentido, han advertido de que con este cambio de modelo lingüístico en algunas escuelas "todas aquellas trabajadoras eventuales que no cuenten con un perfil lingüístico B1 en inglés verán reducidas sus posibilidades de trabajo el curso que viene" y han lamentado que "estos cambios no hacen más que incrementar la inestabilidad laboral de estas trabajadoras".

Además, han asegurado que en "las escuelas donde se va a introducir la línea de euskera, aquellas trabajadoras que no cuenten con perfil C1 de dicho idioma no podrán seguir realizando su labor en el centro donde tienen su puesto de trabajo". A lo que se añade que "el personal fijo que no tenga la capacitación en estos idiomas verá muy mermadas sus posibilidades de traslado entre escuelas o incluso no podrá volver a su escuela de referencia".

Por todo esto, y para "no se parte de una negociación continua entre distintos grupos políticos", han exigido que "todos los agentes implicados, trabajadoras, familias y representantes políticos, tengan voz y voto en la planificación de la oferta educativa del ciclo 0-3" y que "de una vez por todas el Gobierno de Navarra asuma la gestión del primer ciclo de educación infantil".

Sobre el seguimiento de la jornada de huelga convocada este viernes, las representantes sindicales han destacado que, según los datos que disponen, el paro está siendo secundado por el 86% de las trabajadoras en las escuelas en euskera, un porcentaje que a nivel general de los centros es del 62%.

Por parte de las familias, el seguimiento está siendo "desigual" de modo que hay en algunas escuelas que sólo han acudido dos o tres niños de todo el centro, mientras que en otras han ido "bastantes niños", ha afirmado Silvia Belagua, presidenta de la comisión de personal y delegada de CCOO.