UGT afirma que la enseñanza semipresencial es un fracaso e incrementa la jornada laboral del profesorado

Señalan que las características particulares de la profesión docente y la "nula voluntad" de las administraciones educativas de regular la jornada de trabajo que se desarrolla fuera de los centros, "permiten este abuso". "La situación actual se ha hecho intolerable. Las actividades administrativas se han multiplicado", añaden.

Desde UGT aseguran que "la semipresencialidad está siendo nefasta para el alumnado y aumenta la carga de trabajo al profesorado. Al político le resulta mucho más cómodo imponer el rodillo burocrático para transformar en parámetros estadísticos su inoperancia. Y así, el profesorado cubre documentos absurdos que nadie sabe para qué sirven, sencillamente porque no sirven para nada".

Explican que en Asturias son habituales las comunicaciones en fin de semana. Y es habitual que la desconexión digital sea una quimera para el profesorado. "La Administración Educativa no contrata al profesorado necesario y obliga a hacer horas extras, que no paga, a una plantilla insuficiente y agotada. Además, no deja de ser paradójico el hecho de que en Asturias el profesorado sea el peor remunerado de España y, sin embargo nuestra Comunidad Autónoma está a la cabeza en resultados de las pruebas PISA y TIMSS".

Por ello, el profesorado asturiano quiere y exige la restitución de sus derechos. "El incremento de la burocracia, el aumento de la jornada laboral sin compensación alguna, la modificación unilateral del calendario escolar, la ausencia de mascarillas FFP2 para todo el profesorado, la falta de diálogo con las organizaciones sindicales que legítimamente representan al colectivo, son ejemplos de que la N dignificación de la profesión docente no está en la agenda de la Consejera de Educación", concluye el sindicato.