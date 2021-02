Celso González, el consejero con mayor patrimonio declarado; y Raquel Romero, la que menos

El Boletín Oficial de La Rioja publica hoy la resolución 267/2021, de 11 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dispone la publicación del contenido de las declaraciones comprensivas de la situación patrimonial, así como de actividades de los miembros del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Tal y como se refleja en esta publicación, la presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Concha Andreu, cuenta con un valor activo de 198.663,81 euros y un pasivo (créditos, préstamos, deudas, etc.) de 206.683,78 euros. El valor catastral de sus inmuebles es de 132.630,56 euros. Además, tiene otros bienes con un valor total de 66.033,25 euros.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, declara un activo total de 369.938,1 euros, del que bienes inmuebles (según valor catastral) ascienden a 333.097,86 euros (el valor total de otros bienes asciende a 36.840,24 euros). No tiene créditos ni deudas.

El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, declara un total de 61.353,14 euros, todo en bienes inmuebles (según valor catastral). No tiene otros bienes ni deudas.

La consejera Salud y Portavocía del Gobierno, Sara Alba, declara 140.988,79 euros en total, de los que bienes inmuebles (según valor catastral) son 32.030,67 euros. El resto asciende a 108.958,12 euros. Sus créditos, deudas y préstamos ascienden a 15.786,63 euros.

El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Pedro Uruñuela, declara 345.033 euros, de los que 228.037,16 euros corresponden a bienes inmuebles (según valor catastral). El resto alcanza los 116.995,84 euros. No tiene deudas.

El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Alejandro Dorado, declara 19.502,64 euros. Una cantidad de la que cero euros corresponden a bienes inmuebles. Tampoco tiene deudas.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, declara 140.498,31 euros, de los que 78.471,20 euros corresponden a bienes inmuebles (según valor catastral).El valor total de otros bienes asciende a 62.027,11 euros y sus deudas, préstamos y créditos alcanzan los 12.783,09 euros.

Por último, la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, Raquel Romero, declara 17.287,93 euros. De este dinero, 16,76 euros corresponden a bienes inmuebles (según valor catastral). El valor total de otros bienes asciende a 17.271,17 euros. No tiene créditos, préstamos ni deudas.

En cuanto a la declaración del nuevo consejero de Desarrollo Económico, José Ángel Lacalzada, todavía no aparece en este documento.

El BOR también refleja que la presidenta del Gobierno tiene las retribuciones propias del cargo, pero no de diputada; lo mismo que el resto de consejeros, que reciben las retribuciones de su cargo pero no obtienen retribución por formar parte de entidades. Romero no tiene retribución como diputada.