Coronavirus.- Ciutadans regala un card al Consell en Sant Valentí per la seua "nefasta gestió"

"Volem entregar una rosa taronja a aquells que estan fent bé el seu treball i un card, com una bescollada, a aquells que no estan fent el que deuen. La meua rosa li la vull dedicar a la primera víctima de COVID i el meu card va per a Mónica Oltra, per no haver protegit els nostres majors", afirma en un comunicat el líder autonòmic, Toni Cantó, sobre la vicepresidenta portaveu i consellera de Polítiques Inclusives, de Compromís.

Aquests cards representen així la "nefasta gestió" del Consell durant la pandèmia, mentre les flors simbolitzen el suport a un sector "abandonat per l'administració " i l'agraïment a sanitaris, docents, agricultors i ramaders o forces i cossos de seguretat de l'Estat.