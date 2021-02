Por qué ronca una persona: causas, peligros y tratamientos

El ronquido es un sonido muy común en adultos a la hora de dormir, sobre todo, en hombres, fumadores y en personas con sobrepeso. Este sonido se da cuando se produce una obstrucción del paso del aire en las vías respiratorias, que se golpean entre sí y vibran.

Concretamente, el ronquido tiene lugar en la parte posterior de la boca y la nariz, donde coinciden la lengua con el paladar blando y la campanilla. Todas estas estructuras chocan entre sí produciendo una vibración durante la respiración y, por tanto, se general el ruido típico del ronquido, según Sanitas.

Causas y peligros del ronquido

Las personas que roncan frecuentemente suelen presentar alguno de estos problemas que causan el ronquido:

Bajo tono muscular en los músculos de la garganta o de la lengua , lo que lleva a que la lengua caiga hacia atrás y, con los músculos de la garganta, colapsen las vías respiratorias.

, lo que lleva a que la lengua caiga hacia atrás y, con los músculos de la garganta, colapsen las vías respiratorias. Un excesivo desarrollo de los tejidos de la garganta , como unas amígdalas grandes o las adenoides desarrolladas excesivamente.

, como unas amígdalas grandes o las adenoides desarrolladas excesivamente. Una excesiva longitud del paladar blando y de la úvula , lo que dificulta el paso del aire.

, lo que dificulta el paso del aire. Obstrucción de las vías respiratorias nasales, lo que lleva a un mayor esfuerzo para inhalar el aire a través de la nariz.

Otras causas que también pueden provocar el ronquido, además de la anatomía de la boca, son el sobrepeso, el consumo de alcohol, el tabaco o la posición a la hora de dormir.

Cuando los ronquidos son muy frecuentes y el ruido es elevado, puede dar lugar a otros problemas, como desvelarse durante la noche. Esto produce un efecto sobre el descanso propio, que también puede extenderse a otros miembros de la casa.

Tal y como indican desde Mayo Clinic, el ronquido también puede ser causa de un problema mayor conocido como apnea obstructiva sueño o dar lugar a otros problemas asociados como, por ejemplo:

Pausas de respiración presenciadas durante el sueño

Dolores de cabeza por la mañana

Dolor de garganta al despertar

Jadeo o ahogo por la noche

Presión arterial alta

Dolor en el pecho por la noche

Tratamientos y remedios para los ronquidos

Los tratamientos o los remedios que pueden evitar los ronquidos en una persona que ronca frecuentemente, están muy relacionados con el estilo de vida, aunque también se puede trabajar la respiración para evitar la obstrucción de las vías respiratorias.

La primera de las recomendaciones es sencilla. Cuando el ronquido se da como causa del sobrepeso, el mejor tratamiento es adelgazar, ya que una persona con sobrepeso tiene cinco veces más probabilidades de roncar, tal y como se indica desde el Instituto del Sueño (IIS). Se ha demostrado que tres kilos menos pueden reducir el número de ronquidos por hora a la mitad, mientras que adelgazar siete kilos y medio puede hacer que estos ronquidos desaparezcan por completo. También es fundamental la realización de deporte varias veces a la semana.

En caso de que estos ronquidos no estén relacionados con el sobrepeso, se pueden llevar a cabo algunos consejos y recomendaciones, aunque pueden no resultar efectivos. Lo primero es tratar de no dormir bocarriba, la postura más idónea para que la lengua y los tejidos de la garganta se vayan hacia atrás y se produzca el ronquido con mayor facilidad. También se puede optar por elevar la cabecera de la cama.

Por otro lado, está demostrado que el alcohol puede hacer que se produzcan ronquidos, ya que relaja los músculos de la boca y la garganta y, por tanto se dificulta la respiración. Lo mismo sucede cuando se toman relajantes musculares o los antihistamínicos. Así, es recomendable no abusar de ninguno de ellos para evitar los ronquidos. Dejar de fumar es otra de los consejos.

Además de estos remedios, existen productos antirronquidos, como dispositivos bucales o las tiras adhesivas nasales para dilatar las fosas y mejorar la respiración. Estos tratamientos pueden ser muy eficaces para algunos roncadores, aunque no siempre se asegura que vayan a surtir efecto.

Por último, se puede elegir la opción de ejercitar la boca antes de dormir, repitiendo la rutina cada día. Con ellos, se puede reducir la frecuencia y la intensidad de los ronquidos. Uno de los ejercicios consiste en pegar la punta de la lengua al paladar y arrastrarla hacia atrás. Después, hay que pegar la lengua al paladar y presionar y, por otro lado, hacer que la lengua se mantenga pegada al suelo de la boca mientras que la punta se mantiene en contacto con los dientes delanteros de abajo. Por último, hay que levantar el paladar blando y la campanilla pronunciando la bocal A.