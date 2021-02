L'IPC repunta un 0,5% a la Comunitat Valenciana al gener i es manté respecte a desembre

En termes interanuals, van augmentar els preus de la vivenda (4,7%), a causa dels increments dels preus de l'electricitat, major aquest mes que en 2020, i, en menor mesura, del gas, davant de la baixada de l'any anterior; els aliments i begudes no alcohòliques (1,5%), conseqüència de les pujades dels preus dels llegums i hortalisses i de l'aigua mineral, refrescs i sucs, major aquest mes que en 2020, a més de que els preus de les fruites van baixar al gener de l'any passat més que enguany; el sector altres (1,1%); i hotels i restaurants (1%).

Menys d'un punt van repuntar els preus de vestit i calçat, i parament (0,6%); les begudes alcohòliques i tabac (0,2%); l'ensenyament i medicina (0,7%); i l'oci i la cultura (-0,2%).

Per la seua banda, els preus en el primer mes de l'any es van mantindre respecte a l'últim de 2020 i van anotar -0,5% en l'oci i la cultura.

En l'extrem oposat van augmentar els preus de la vivenda (5,1%), per les pujades dels preus de l'electricitat i, en menor mesura, del gas i del gasoil per a calefacció; begudes alcohòliques i tabac (0,6%); i transport (1,6%) a conseqüència de l'increment dels preus dels carburants i lubrificants per al transport personal i, en menor mesura, dels automòbils.

Menys d'un punt ho van fer el sector altres (0,2%); les comunicacions (0,5%); i els aliments i begudes no alcohòliques (0,8%) pels increments dels preus dels llegums i hortalisses i, en menor mesura, de l'aigua mineral, refrescs i sucs i del peix i marisc. Els preus de l'ensenyament van romandre estancats.