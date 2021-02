¿Es San Valentín una fecha que pierde interés?

El año pasado las búsquedas relacionadas con San Valentín superaron los 120 millones. Lejos de ser una fecha que está cayendo en el desuso, la fiesta del amor y la amistad está muy presente en nuestras vidas. De hecho, España es el país con mayor crecimiento de las búsquedas relacionadas con esta festividad.

Así que, si estás buscando una excusa para animar las ventas de tu empresa, no lo dudes, apuesta por San Valentín. Aunque, de cara a preparar la campaña es mejor empezar con tiempo y apoyarte en el trabajo de expertos, por ejemplo, tener en cuenta las predicciones para este año o seguir la colección de recursos que han publicado en el siteThink with Google.

En cualquier caso, apostar por el vídeo en tu campaña es un valor seguro, ya que la audiencia de vídeo online no deja aumentar. Dos muestras de ello son que:

Las impresiones de la página de inicio de YouTube se han multiplicado por cinco durante los últimos tres años. No solo se trata de popularidad, también genera mucho interés ya que el tiempo de visualización se ha multiplicado por 10.

Para que realmente sea efectiva tu campaña de vídeo para San Valentín, puedes seguir estos tips que comparten desde Think with Google.