Les ajudes ja es poden demanar a l'Ajuntament de València

L'Ajuntament de València obri aquest divendres el termini de presentació de sol·licituds per als autònoms i les petites empreses (de fins a 10 treballadors) de la ciutat que vulguen concórrer a les subvencions del Pla Resistir.

Podran optar a aquestes ajudes els sectors més afectats per la pandèmia, especialment els dedicats a venda ambulant, tèxtil, hotels i restaurants, agències de viatges, gimnasos i clubs esportius, sectors culturals com el cinema i les arts escèniques, i l'oci i l'entreteniment, entre altres. Es preveu que aquestes ajudes arriben a al voltant de 10.000 pimes i/o persones autònomes de la ciutat de València.

Les ajudes tindran uns 2.000 euros com a base, una quantia que es veurà augmentada en 200 euros per treballador, fins a un màxim de 10 empleats. El Pla Resistir aportarà 28,8 milions d'euros a les persones autònomes i les pimes amb domicili fiscal en el terme municipal de València, tal com van indicar ahir fonts del Consistori.

Els prop de 29 milions d'euros provenen en un 15% d'aportacions municipals, mentre que el 22,5% són fons de la Diputació de València i el 62,5% restant corresponen a aportacions de la Generalitat.