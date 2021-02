Quinze dies més de bars tancats i baixa mobilitat

Les restriccions actualment vigents en la Comunitat Valenciana continuaran, com a mínim, dues setmanes més, fins al pròxim 1 de març. Així ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, en una compareixença després de la reunió de la comissió interdepartamental en la qual es va acordar la pròrroga de les mesures per a fer front a la pandèmia, que expiraven aquest dilluns.

“Analitzant les dades i els indicadors, seguint les recomanacions dels experts i atès el propi advertiment que l'OMS ha fet a Espanya, la Generalitat ha decidit prorrogar les mesures actualment vigents i allargar-les totes fins a l'1 de març. Tot, per tant, continuarà igual els pròxims dies”, va anunciar.

”Estem millor, però encara no estem bé, per tant ens queda camí que recórrer per a eixir de la zona crítica en la qual encara ens trobem”, va subratllar el líder del Consell, qui també va voler destacar que les restriccions estan “funcionant” a l'hora de contindre la propagació de la pandèmia: “L'esforç de la societat valenciana ha donat resultat perquè hem experimentat una millora. En aquests 15 dies de restriccions forçades hem baixat un 39% les hospitalitzacions, hem reduït la incidència un 41% i hem aconseguit que les altes hospitalàries quasi tripliquen els nous casos en l'última setmana”.

“És fonamental valorar aquest avanç. Hem fet un gran sacrifici i hem obtingut un bon resultat, però les mesures que estan funcionant han de persistir. L'esforç col·lectiu ha tingut una millora col·lectiva. Junts estem salvant vides i eixe és el camí que hem de continuar”, va afegir.

Entre les restriccions prolongades destaca el tancament total de bars i restaurants, que ha posat a molts hostalers en peus de guerra amb el Consell. El comerç no essencial mantindrà el tancament a les 18.00 hores i el toc de queda continuarà vigent a partir de les 22.00 hores.

Així mateix, les reunions socials en espais públics i privats seguiran limitades fins a març a un màxim de dues persones, excepte si es tracta de convivents. En domicilis particulars només estan permeses les reunions entre persones que pertanguen al mateix nucli de convivència. També és obligatori l'ús de mascareta durant la pràctica d'activitat física o esportiva dins dels nuclis urbans i en els espais a l'aire lliure, entre les 10.00 h i les 19.00 h.

Respecte als tancaments perimetrals, es manté la prohibició d'entrar o eixir de la Comunitat excepte per causa justificada, i també continuen vigents els tancaments de cap de setmana –des de les 15.00 hores del divendres fins a les 6.00 hores del dilluns– en els municipis de més de 50.000 habitants: València, Alacant, Elx, Castelló, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda, Petrer i Vila-real.

Puig va assegurar entendre la frustració de molts valencians, especialment la d'aquells que treballen en sectors afectats, i va prometre que “les restriccions duraran el temps que siga necessari, però ni un sol dia més”.

Al matí, en la sessió de control en Les Corts, Puig ja havia avançat que les restriccions “s'alçaran quan siga possible des del punt de vista epidemiològic” i assegurat que “a ningú li interessa mantindre-les per mantindre-les”. “No podem relaxar-nos, perquè la letalitat és insuportable”, va assenyalar el cap del Consell en el Parlament valencià, on va defensar que la voluntat del Consell és consolidar la reducció de la malaltia a través de les “necessàries restriccions” i amb l'”esperança” de la vacuna.

Puig va posar l'accent que, a major mobilitat, hi ha major contacte i major contagi, i en què les mesures s'han adoptat “des de la serenitat, la proporcionalitat i la moderació”. “Tant de bo tinguérem altres solucions”, va manifestar el president, que va insistir que el més important és la vida de les persones i “no és moment de relaxar-nos”.

“Un pla d'obertura real” en l'hostaleria

Hostalers d'Alacant, Castelló i València van reclamar ahir a la Generalitat un “pla d'obertura real” perquè els seus negocis puguen recobrar la seua activitat, interrompuda per les restriccions decretades per a frenar l'expansió de la Covid-19, a través de “fórmules viables i compatibles amb la lluita contra la malaltia”.

El sector de l'hostaleria es manifesta a València per a exigir la reobertura de la seua activitat i l'ampliació del pla d'ajudes aprovat per la Generalitat Valenciana. ROBER SOLSONA

Així, van demanar al Consell que s'escolte aquest sector en la presa de decisions que els afecten, tant en una mesa de treball “urgent” com en fòrums com la comissió interdepartamental d'actuació contra la pandèmia.

Aquests professionals van rebutjar, durant l'asseguda contra els tancaments que van dur a terme davant el Palau convocats per la Coordinadora Empresarial, “almoines” per part de l'administració. Proposen 500 milions addicionals per a “salvar a les prop de 35.000 empreses” del sector.

Els restaurants de Benidorm decideixen no obrir fora de la llei

Els hostalers i restauradors de Benidorm (Alacant) van afirmar ahir que no obriran els seus establiments “fora de la llei”, com ha anunciat recentment el sector de Castelló, Elda i Petrer, però van assegurar que continuaran celebrant manifestacions fins que s'atenguen les seues reivindicacions per a l'arribada d'ajudes econòmiques per als negocis tancats.