A mitad de precio y de Cecotec, así es el robot aspirador que puedes conseguir hoy en Amazon por 159 euros

Aunque nos gustaría que no fuera necesario, la limpieza general (¡y semanal!) de nuestro hogar es lo que nos permite vivir en un espacio ordenado y salubre. Sin embargo, las muchas tareas que consiguen este fin no suelen encantarnos (sobre todo si se trata de planchar) y, por ello, cuando la oportunidad de procrastinar se presenta, son pocos los que no la aprovechan. Claro que todo sería diferente si pudiésemos apoyarnos en un robot aspirador que hiciese parte del trabajo por nosotros, pero, sus elevados precios no siempre los hacen accesibles... A no ser que se dé con una buena oferta que nos permita hacernos con una por menos de 200 euros. Y, sí, hoy es ese día.

Entre las ofertas de Amazon, desde 20deCompras hemos dado con un modelo de Cecotec que no solo está rebajado un 47%, sino que es el favorito de los usuarios del gigante de las compras online: tiene la etiqueta de ‘Nº1 más vendido’ de su categoría. Pero, lo mejor, sin duda, es que antes costaba 300 euros y ahora puede ser tuya por solo 159. ¿Capaz de resistirte a este ofertón?

La Conga 1790 Titanium. Cecotec

Cuatro motivos para no desaprovechar este ofertón

Cuatro funciones en uno. Este robot aspira, barre, pasa la mopa y friega, por lo que contar con él es tener un gran aliado en la limpieza de nuestro hogar. Gracias a su depósito mixto y a su depósito de sólidos ofrece una función seca y húmeda que le permite realizar ambas acciones sin problema para obtener un resultado impecable, también, en parte, por su gran potencia y por sus sistemas de turbinas.

Para cualquier hogar. Este modelo incluye ocho modos de limpieza preestablecidos que nos ayudan a realizar la tarea más eficaz para nuestro hogar. Además, es perfecto para casas con mascota, puesto que su sistema BestFriend Care incluye dos cepillos intercambiables que evitan los enredos al tiempo que los recoge todos.

Seguridad. Con la tecnología SmartGyro 3.0, este robot realiza una navegación ordenada para una limpieza efectiva, puesto que crea un mapa virtual del hogar para garantizar que ni un solo rincón se queda sin limpiar. Además, incluye sistemas antichoque y anticaída para que no tengamos que preocuparnos por su uso.

Conectividad. Gracias al 'bluetooth' incorporado, se puede sincronizar con la aplicación móvil en la que podemos controlar las limpiezas, los modos, programar sesiones y analizar el historial. Además, y para aquellas casas más 'smart', es compatible con los asistentes de voz más populares del mercado para que puedas activarlo usando tu voz.

