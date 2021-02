Este jueves, cuatro emitió una entrega de En el punto de mira centrado en las herencias, con especial presencia de la más polémica a día de hoy: Cantora. El programa habló conIsa Pantoja, la hija de la tonadillera y hermana de Kiko Rivera, sobre sus percepciones respecto a este tema.

La joven mostró empatía con su hermano, pero afeó su voluntad de hacer públicas todas las rencillas familiares. "Aunque entiendo a mi hermano en muchas de las cosas de las que habla, no me gusta que haya hecho todo público, porque han sido cosas que realmente son muy graves y que pueden tener consecuencias graves", contó.

Además, Isa hizo énfasis en el complejo contexto intrafamiliar. "La situación que hay ahora en mi casa no es buena, mi abuela es una señora mayor y está enferma, por lo que quizá no era el momento. Pero él sabe que tiene mi apoyo al 100%", añadió.

En lo que respecta a heredar Cantora, Chabelita dijo que, aunque podría darse el caso, no pensaba en ello. "Soy consciente, pero no lo tengo en mente ahora mismo. No me imagino viviendo allí, yo solo iría si mi madre me lo pidiese", contestó. Sin embargo, dijo que no sabía si estaría dispuesta e renunciar a su parte de la herencia por Kiko Rivera, su hermano.

La joven no descarta la idea de que su madre se marche a vivir a México, tal y como apuntan todos los rumores. "No sé hasta qué punto es verdad, pero podría serlo, ella siempre ha querido irse a vivir fuera, pero mientras mi abuela esté enferma no lo haría. Ahora, mi madre no está bien, como no lo estaría cualquiera si su hijo dijera ciertas cosas en televisión", concluyó.