Lucía arroja los regalos de Manuel a la hoguera tras ver su doble infidelidad: "No tiene dos dedos de frente, es patético"

La semana pasada ocurrió algo inaudito en La isla de las tentaciones 3 cuando Manuel, una de las personas que acudió con pareja al reality, cometió una doble infidelidad en una noche, después de besar a Fiama, que se acababa de incorporar al programa, y a Stefany pocos instantes después.

Fue algo chocante pues el gaditano pasó el primer episodio del programa sin parar de llorar por, supuestamente, lo mucho que quería a su novia, Lucía, a la que ya había decepcionado en otras ocasiones anteriores.

Al día siguiente de las infidelidades, el joven se mostró afectado por el daño que le haría a su pareja, pero reincidió con Fiama durante una fiesta. En la hoguera, y al ver lo afectada que estaba Lucía con solo ver que sonaba la alarma, lloró de nuevo y aseguró que ella se merecía algo mucho mejor, pues se lo había "dado todo".

Lucía ve las infidelidades de Manuel

Después tocó ver el esperado momento en el que Lucía veía las imágenes de las deslealtades de Manuel, y sus reacciones fueron todo un abanico. Al principio se mostró tranquila al ver que Stefany había besado a Jesús pero, sorprendida, tuvo que ver cómo también lo había hecho con su novio.

"No voy a llorar más por él. Stefany es ridícula, está claro, pero me da igual ella. Él es patético, aunque es algo que ya lo sabía de fuera. No tiene dos dedos de frente, no me quiere. Venía aquí harto de llorar... es su naturaleza, de vergüenza. Él no se merece nada de mí. Que llore lo que he llorado yo y más", dijo, impasible.

La joven, que en ningún momento perdió la calma, tuvo que ver después cómo Manuel besaba furtivamente a Fiama, un nuevo frente con el que las chicas ni siquiera contaban, pues no sabían que se había incorporado al programa. Después, decidió quitarse unos anillos y unas pulseras que su hasta ahora novio le había regalado y tirarlos a la hoguera con rabia.

"No quiero nada de esa porquería de persona en mi cuerpo, me siento como una porquería, me ha humillado una vez más. Yo puedo decir que le he respetado siempre". Después, dijo que no se sentía "preparada" para ver el resto de imágenes que el programa le había preparado, por lo que llegó el turno de Lara.