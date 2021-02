Jordi Évole, sospecha de 'Pasapalabra': "Me estáis tangando"

Todo comenzó como una prueba más con un sano pique entre Jordi Évole y Roberto Álamo este jueves en Pasapalabra. Pero una de las respuestas que dio el reportero no fue dada por válida y eso le enfadó.

Ambos invitados del concurso se enfrentaron en 'La pista musical' y Roberto Leal les dio la primera pista: "El año de la canción es 1981", que provocó la sorpresa de Évole: "Eso no sé si es bueno o malo", señaló el presentador.

Tras escuchar la música, el actor fue el primero en apretar el pulsador para dar la respuesta: "Es una rumba...", pero no supo das la contestación correcta, y el rebote fue a parar al reportero.

"Raffaella Carrá", contestó muy convencido, pero Leal quiso saber de qué canción se trataba, pero Évole solo supo tararear un tema: "¿Y la letra?", le preguntó el presentador, entonces recordó uno de los éxitos de la italiana: "Para hacer bien el amor hay que venir al sur...".

Jordi Évole, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Entre risas Leal señaló que "me dice el director que no te puedo confirmar que sea una canción de Raffaella", pero, tras escucharle, el reportero no quedó nada conforme con la respuesta del presentador y de la dirección de Pasapalabra: "Me estáis tangando".

Dieron paso a la siguiente pista, un verso de la canción, pero ninguno supo la respuesta correcta, así que Leal les dio la siguiente, un poco más de música. Évole abrió los brazos al escuchar a Carrá, pero fue Álamo el primero en darle al pulsador.

"Cualquier canción de ella... ¿Fiesta?", señaló el actor, pero se equivocó. Évole volvió a coger el rebote, y también falló: "Dame medio segundo que he dicho que era Raffaella", solicitó el reportero.

"Por dos segundos, el título dicho en otras palabras: Madre, entrégame una centena de pelas", les dijo Leal. Esta vez fue Évole el más rápido: "Mamá, dame cien pesetas", acertando el título de la canción, mientras que su rival solo pudo exclamar: "¡Qué cabrón!".