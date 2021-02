Jesús reacciona a los besos entre Marina e Isaac en 'La isla de las tentaciones': "Se ha perdido el respeto a sí misma"

Este jueves, Telecinco emitió un nuevo episodio de La isla de las tentaciones. Entre fiestas, piscina, citas y el día a día, se intensificaron muchos acercamientos entre tentadores y parejas. Uno de ellos fue el de Isaac y Marina, que terminó de caer en la tentación.

Tras ver los besos entre ambos en la piscina y que durmieron juntos tras retirar la foto de Jesús Sánchez, novio de Marina, este no mostró gran sorpresa por lo que había visto en la hoguera anterior. "No la reconozco. Me dice que sale por ahí y que la tachan de mil cosas, que no se arrima a nadie. Incluso su madre me dice que sabe respetar", comenzó.

Sin embargo, el sevillano comentó sentirse muy dolido. "Me lo esperaba, ya dije que cada vez iría a más... pero a nadie le gusta ver estas imágenes. Dijo que habría margen y no lo veo, aunque quiero creer que amor no está sintiendo. Vuelvo a decir lo mismo, next. Me provoca dolor y me da vergüenza por nuestros familiares y amigos".

Mientras sus compañeros se mostraban estupefactos ante las ardientes imágenes entre Marina e Isaac, Jesús, que también había besado a Stefany, dijo que su hasta ahora novia "no se respeta a ella misma": "Si no respeta sus propios valores, ¿Qué hace? Ha cruzado el límite", dictaminó. De ahora en adelante, Jesús aseguró que se mostraría reacio a actuar por resentimiento, tal y como hizo su compañero Diego.

"Esto no es un partido de tenis, no voy a ir a hacer nada con cualquiera, he venido a vivir la experiencia, a demostrar quién soy y lo que valgo. No me merezco este dolor que me está haciendo sentir. Sandra, si te digo que no estoy jodido, te miento", continuó, afectado. Por su parte, Raúl comentó en varias ocasiones que Marina e Isaac "parecían novios" en los vídeos. Jesús, sin embargo, dijo que veía "atracción", pero no "amor".