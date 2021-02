La sorprendente pregunta de Motos a Manuela Velasco: "Me han dicho que en el confinamiento te desgarraste el culo"

Tras la 'entrevista' entre Pablo Motos y Nuria Roca y el monólogo del presentador, llegó el turno de recibir a la invitada de este jueves, la actriz Manuela Velasco, que acudió al programa de Antena 3 para hablar de su participación en la serie Amar es para siempre.

Nada más sentarse en la mesa, la intérprete comentó que se sentía "emocionada" ya que "en estos tiempos encontrarte en un lugar en reunión con gente, impresiona", refiriéndose al público de las gradas del plató, que le dedicó un aplauso.

"En algún momento valoraremos no tener contacto físico con la gente", admitió Motos, que añadió: "Estos diez días encerrado sin poder hacer nada... he hecho yoga en mi habitación: ¿Tú también practicas?".

La actriz le contestó afirmativamente: "En el confinamiento me ayudó mucho, pero también practiqué por encima de mis posibilidades y me lastimé". El presentador quiso saber un poco más porque "me han dicho que te desgarraste el culo".

Manuela Velasco, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Tras las risas de Velasco y la sorpresa de Trancas y Barrancas, la invitada explicó que "más o menos... Hay un movimiento que se repite para pasar de lado a lado, de postura en postura, que tienes que pasar las piernas por debajo y sentarte".

"Practicaba tanto y no tenía fuerza en los brazos y al final acabé así", recordó la actriz. "Como en el confinamiento estábamos tanto tiempo en el sofá porque no podíamos ir a ninguna parte, sentí mucho dolor en esa parte", comentó mientras que el valenciano le respondió que "a lo mejor has abierto un chacra nuevo...".